Cómo lograr una panza chata: tips de alimentación y gimnasia

Hay una frase que sentencia que "los abdominales se hacen en la cocina" ¿Por qué se dice esto? Porque por más que se sigan las rutinas más exigentes en el gimnasio y se hagan mil abdominales por día, no prestar atención a la alimentación hará muy difícil lograr una panza chata (salvo que genéticamente uno nazca agraciado).

Para lograr este objetivo, en cambio, existen algunos tips y estrategias que ayudan.





No se trata de comer poco, si no lo preciso para mantener el metabolismo activo. Esto se logra con tres o cuatro comidas diarias principales, que aporten nutrientes (como fibras, proteínas, vitaminas y minerales) y no, calorías vacías.