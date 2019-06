Cómo hacer que tu look se vea lujoso con un truco económico

Ninguna de estas opciones es la razón por la que las mujeres más elegantes del mundo siempre se ven siempre sofisticadas.









El secreto detrás de este éxito fashionista de famosas como Juliana Awadaen Argentina, la Reina Letizia en España, Rania de Jordania y hasta Máxima de Holanda es, ni más ni menos, que vestirse de un solo color o varias tonalidades del mismo de pies a cabeza.









Tan simple y tan fácil que cualquier mujer puede hacerlo aún sin los millones, ni los miles de asistentes de las celebs.









La tendencia monocromática o total color que estas royals han lucido en sus últimas apariciones consiste simplemente en usar un mismo color, en las mismas o diferentes tonalidades, en el outfit entero, desde las piezas clave hasta los accesorios complementarios.













Lejos de crear un efecto monótono esta apariencia es una propuesta elegante y estilizadora que da como resultado un look minimalista pero lleno de clase.Además no hay color que no pueda usarse para lograr este estilo, y puede llevarse para cualquier tipo de evento.









Otras de las ventajas de esta tendencia monocolor, es que puede adaptarse para cualquier ocasión.En cuanto a los colores, si bien se puede jugar con todos los tonos, esta temporada no pueden faltar los colores neutros como gris, beige y nude. Blanco y negro, por su parte, son siempre infalibles y para las más arriesgadas los tonos neón serán la mejor opción.