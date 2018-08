¿Cómo detectar si te están espiando el celular?

Encontrar mi dispositivo (Find my phone)





Google Photos





mCouple

Instagram y Facebook, un clásico



Con tan solo un "Me gusta", un comentario o una interacción, cualquier movimiento público que realices en estas aplicaciones (aunque parezca inofensivo o sin intención de presumir con otra persona) puede ser una prueba suficiente para que dispare los celos de tu pareja.



Uno de los consejos para evitar cualquier tipo de inconveniente es cambiar tu cuenta a "privada". Según recomendaciones del antivirus Panda, esta medida no solo es recomendable para evitar que extraños consulten tus fotografías, si no que también ahora podés eliminar seguidores sin tener que bloquearlos.



Además, todos los usuarios de Instagram pueden utilizar un filtro automático que elimina los comentarios que incluyan una palabra considerada ofensiva por la comunidad o por el propio usuario desde el menú "Opciones", "Comentarios' y "Ocultar comentarios inapropiados". De hecho, podés decidir que nadie comente en tus vídeos y fotos.



En la actualidad hay muchas que se encuentran disponibles para los celulares con Android e iOS. De hecho, cada una de ellas cuenta con características diferentes pero con el mismo objetivo: vigilar de cerca los movimientos del otro.Es la app oficial de Google que se encarga de rastrear la ubicación del teléfono en caso de pérdida o robo, aunque también suele ser utilizada para conocer la ubicación del teléfono en tiempo real. Si tu pareja conoce tus datos de Google como el correo y la contraseña, puede entrar a esta herramienta para saber dónde te encontrás y de forma bien sencilla.Por defecto, los usuarios de Android almacenan sus fotos online en la app de Google. Si tu pareja tiene tus datos de acceso, puede ver las fotos que sacaste, e incluso de acuerdo a la configuración del teléfono puede llegar a ver las capturas que hiciste y las fotos que te mandaron a WhatsApp.Es quizás la más tentadora debido a que permite descubrir las páginas que se visitan y hasta los mensajes que se han enviado, entre otras cosas. Por una suscripción mensual, tu pareja también puede ver las fotos y vídeos que capturaste con tu celular.Esta app disponible para iOS y Android que puede tener acceso a la ubicación, registro de llamadas, contactos, SMS y hasta chats de Facebook. Eso sí, los creadores de la aplicación especifican que los usuarios deben contar con el consentimiento expreso de su pareja antes de descargarla en el teléfono de la otra persona.