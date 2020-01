Cómo detectar quién te llama al celular cuando aparece como desconocido

Hiya

Es una de las aplicaciones menos populares para esta clase de tareas. Se encargará de mostrar quién está detrás de ese número desconocido, para que sepamos si es una empresa que quiere vendernos algo o no. Su interfaz es muy intuitiva, por lo que no resulta difícil utilizarla.

También identificará cualquier número que nos manda un SMS y hasta permite crear una lista negra de números para bloquear para que nunca más aparezcan en pantalla. Estos mismos conformarán una base de datos que se comparte con el resto de los usuarios de la aplicación.

Hiya se puede descargar en forma gratuita desde la tienda digital Google Play, para los celulares con Android.



CallApp

Es un identificador de llamadas de los más populares entre las aplicaciones para Android, que nos informará el número del teléfono que nos está llamando. Hay que tener en cuenta que puede no llegar a funcionar con todos los que se contactan, pero sí suele hacerlo bien a la hora de identificar si son empresas las que llaman en ese momento.

Al igual que el resto de las apps de su clase, CallApp permite bloquear números de teléfono y crear listas negras, con las que evitar que esos números nos vayan a llamar de nuevo.

Esta aplicación se puede descargar desde Google Play y tiene dos versiones: una gratuita, pero con anuncios, y otra "Pro" con funciones adicionales que se adquiere mediante un pago.



Truecaller

Otra de las más populares y descargadas que se pueden encontrar en Google Play​. Truecaller puede identificar quién está llamando, de manera que podamos ver si es una empresa que nos intenta vender algo o simplemente un número desconocido.

Además de las populares funciones de identificación de la llamada, Truecaller permite bloquear números de teléfono, introduciendo todos aquellos que bloqueemos en una lista negra. Esta app cumple la misma tarea con los mensajes de SMS.

Al igual que Call App, la versión gratuita contiene anuncios en su interior, que pueden ser eliminados usando la versión premium de pago, que brinda además una serie de funciones extras.



Numbuster

Esta aplicación es una de las gratuitas y completas que se pueden encontrar tanto en la tienda digital Google Play (Android) o App Store (iPhone).

Numbuster puede averiguar quién llama desde un número de teléfono desconocido, clasificarlo y hasta agregar un comentario. Lo mismo con los mensajes de texto (SMS).

Al tratarse de una comunidad telefónica, la aplicación permite crear un perfil, configurarlo y administrar sus contactos desde la app.

Puede utilizar la función "Buscar por número" dentro de la aplicación para averiguar el nombre potencial, el rango y los comentarios de cualquier número desconocido.

Solo las personas a las que llama podrán ver su número de teléfono porque sus datos siempre estarán protegidos y esto también incluye su lista de contactos y registro de llamadas. (Fuente: Clarín)

A quién no le ha pasado recibir una llamada telefónica desconocida y no poder hacer nada para conocer su procedencia. Para evitar esta clase de contacto indeseado existen varias aplicaciones en los ecosistemas Android e iOS, los sistemas operativos de Google y Apple para celulares, que permiten no solo averiguar quién se oculta detrás de ese número, si no también pueden realizar diversas acciones para que no vuelvan a contactarte.