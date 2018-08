Cómo conquistar a tu amor, según su signo zodiacal

El hombre de Aries se caracteriza por ser sumamente impulsivo, intrépido, ágil, siempre quiere ser el primero en todo y tienen carácter fuerte. Su gran contra es ser un poco egoísta. Por lo general ellos toman la iniciativa, solo muéstrate interesada y deja que él se acerque porque cuando quieren algo no descansan hasta conseguirlo, pero si ven que las cosas tardan mucho en conseguirse, pueden pierden interés. Lo mejor es hacerse desear un poco, escucharlo, prestarle atención a sus insinuaciones.

Los hombres de Géminis son por lo general de buen corazón, tranquilos y apasionados, lo que tienen de malo es que pueden volverse un poco inseguros porque terminan dependiendo mucho de su pareja. Son seductores y muy sociables, suelen estar rodeados de amigos y andan de aquí para allá, razón por la que te va a costar trabajo que se fije sólo en ti. Para conquistar a un hombre de Géminis vas a tener que atraer su atención seduciéndolo con tus palabras. Para seducir a un hombre Géminis es muy útil estimularlo mentalmente.

La mujer de Cáncer es fiel, protectora, romántica, celosa, sensibles, con constantes cambios de humor y deseos periódicos de soledad y silencio. También es la más sensible y vulnerable de todo el zodíaco y necesita a un hombre con carácter que le brinde seguridad. Si deseas seducir a una Mujer de Cáncer debes mantenerla con buen humor y ser súper romántico. Un paseo con la luna llena o unas velas, buena comida y música adecuada, ver una película romántica en el vídeo, darle un bonito ramo de flores, dejarle mensajitos por doquier, todo esto es importante.

Son hombres muy tímidos, siempre encerrados en su coraza de protección que no dejan ver su lado dulce y los hacen difíciles de seducir. También son celosos y desconfiados y por esta razón van a querer controlarte todo el tiempo, sin embargo si consigues conocerlo a fondo verás que son hombres muy cálidos que siempre te demostraran mucho cariño. Para Cáncer la familia y el hogar es muy importante. Si quieres conquistar a un hombre de Cáncer es indispensable que seas una mujer muy hogareña y dedicada a la familia, tanto la que pueden formar como la de él.

Las mujeres de Leo son encantadoras y creativas, están dotadas de un gran ego y buscan destacarse sobre las demás. Su orgullo es un sello característico. Si deseas seducir a una mujer de Leo muéstrate seguro, porque odian la indecisión. Dile y demuéstrale que es tu princesa, halágala constantemente, alimenta su ego diciéndole que es bella, simpática y lo buena que es. Leo en un signo creativo y lúdico, no suelen tomarse la vida muy en serio. Así que juegue con ella y bromee con ella todo lo que puedas de una forma amable.







El hombre de Leo es dogmático, muy vanidoso y puede parecer a veces egocéntrico, pero necesita mucho amor. Es ambicioso, siempre piensa a lo grande por lo que es muy probable que te brinde seguridad económica. También es generoso y bondadoso, le gusta ayudar a los demás de propia voluntad, no si lo presionan. El mejor truco para conquistar un hombre de Leo es halagarle hasta casi la exageración, hazle saber siempre sus aciertos y cualidades. Debes ser entusiasta y optimista y hacerle creer que es el centro de la atención, pero de una manera inteligente.





Conquistar una mujer de Virgo será un camino largo y complicado, su tendencia a exigir la perfección en las relaciones las hace inaccesibles. Son románticas, compañeras, con un gran sentido práctico, profesionales y de las mejores amas de casa. Su carácter serio le da una reputación intachable, también son muy críticas y dicen las cosas tal cual son por lo que dan la impresión de ser muy severas. Para seducir a una Mujer de Virgo debes generarle un espacio de paz y tranquilidad. Ellas tienden a preocuparse en exceso, así que una forma de caerles bien será precisamente ayudándoles a despreocuparse.





Los hombres de Virgo son muy introvertidos, no expresan para nada sus sentimientos y es difícil conocerlos y saber para donde atacar. Son hombres muy racionales, obsesionados por el trabajo, responsables, perfeccionistas, analíticos y los más críticos de todos los signos. Les gusta el orden y no se dejan llevar por grandes pasiones. Son personas que meditan demasiado las cosas antes de realizarlas. Para conquistar a un hombre de virgo, hay que armarse de mucha paciencia. La única manera de que un Virgo se enamore de ti es asegurándose que él sabe que puede apoyarse en ti.





La Mujer de Libra es sociable, atractiva y muy inteligente. Gustan de conocer gente, aunque suele ser de una forma superficial. No soportan la soledad mucho tiempo. Suelen ser mujeres refinadas, de buen gusto y muy sensibles que prefieren los hombres de buena apariencia, bien vestidos y delicados en sus modales, es por ello que los hombres con una buena posición y una buena cuenta en el Banco corren con ventaja. Para seducir a una mujer de Libra bríndale tu compañía de forma entusiasta y decidida. Los elogios de todo tipo serán muy bien recibidos y te ganarás una sonrisa.

El hombre de libra suele tener encanto, es elegante, analítico y posee una gran autoestima. Le gusta sentirse admirado y mimado. Halague su buen gusto siempre que tenga una oportunidad. Los hombres de Libra no tienen facilidad para tomar decisiones y huyen de los conflictos. Si deseas conquistar a hombre Libra no le argumentes en contra ni lo presiones demasiado para que se decida. Por lo general tienen muchos amigos y son encantadores, casi siempre es difícil saber dónde están. Son muy fieles una vez que se comprometen, pero hasta entonces, tienden a volar como mariposas, de flor en flor.





Las mujeres de Escorpio parecen dulces y sensibles, pero en realidad son mujeres fuertes y dominantes. También son celosas y desconfiadas así que no le des motivos porque jamás te perdonarán. Además, son muy intuitivas y descubren todo lo que se les oculta. Suelen ser bastante peleadoras y le gusta imponerse, pero muchas veces lo hacen para probar tu fortaleza. Disfrutan de las emociones fuertes así que buscarán a una pareja que les haga sentir que se encuentran en una montaña rusa. Para Escorpio lo privado y secreto tiene una gran trascendencia, por ello es importante no escarbar en esas cuestiones.





Conquistar a un hombre de Escorpio será muy complicado porque son difíciles de complacer. Ármate de paciencia y esmérate hasta conseguir tu propósito, verás que a medida que pasa el tiempo van cediendo y pueden cambiar por amor. Son hombres muy simpáticos, cómplices y muy fieles cuando encuentran una pareja con la que están a gusto. Es importante que lo escuches, así lo podrás comprender. Sería fantástico que te dejes seducir por sus ideales, y que hables con el acerca de temas variados. Si quieres seducir a un hombre de Escorpio vístete sexy y seductora.

Las mujeres de Sagitario son muy optimistas e independientes, llaman la atención por su seguridad y belleza. Poseen un carácter firme, son organizadas, difíciles de influenciar, irradian optimismo y aman la naturaleza. Ellas se enamoran con facilidad pero también se desencantan o se aburren con la misma rapidez. Tienen una personalidad abierta y sincera que enamora a los hombres aún cuando sus intenciones no sean serias. Para seducir a una Mujer de Sagitario tendrás que ser muy activo, mantenerla ocupada y contenerla afectivamente.

Los hombres de Sagitario suelen llamar la atención, son generosos, tiernos, joviales, de mente ágil y optimistas. Son hombres muy extrovertidos, simpáticos y racionales, siempre busca el por que de las cosas. Pueden parecer que son muy fieles, pero en el fondo están mirando a otras mujeres. La infidelidad es una cualidad innata. Les encanta viajar y conocer nuevos sitios, invítale de forma repentina a un viaje exótico en donde ambos puedan disfrutar. Un tema muy importante para Sagitario es su libertad, valoran mucho su tiempo a solas.







Las mujeres de Capricornio en general son dominantes y ambiciosas y tienden a ser un poco presuntuosas y esnobistas. Aparentan ser frías, distantes y poco demostrativas, pero detrás de su imagen fuerte se esconde una de las mujeres más románticas y pasionales del zodíaco. Para conquistarla deberás armarte de mucha paciencia y empezar por ganarte su amistad, porque son cautas y calculadoras y se toma todo el tiempo del mundo antes de elegir. Para seducir a una mujer de Capricornio debes ser serio y sincero acerca de tus intenciones, cuida tu reputación y muéstrate a ella como todo un caballero.





Los hombres de Capricornio son muy serios, ambiciosos, responsables y conservadores, pero a la vez sensibles. Tardan mucho en enamorarse, porque les cuesta expresar sus sentimientos tanto en público como en privado. Con ellos tendrás que tener paciencia y avanzar poco a poco para lograr una unión duradera. Son personas apasionadas, fieles y suelen tener muy buen carácter, ya que sus enojos, duran poco. Son el típico príncipe azul, tierno, fuerte; cariñoso, respetuoso y responsable. También son abiertos y se les puede hablar de cualquier tema.

Las mujeres de Acuario son inteligentes, independientes, impredecibles y poco convencionales, por lo general son muy atractivas y seductoras, visten a la moda y una vez que se enamoran son súper fieles. A la Mujer de Acuario le gusta lo extraño, lo raro, lo inusual, lo insólito. Llévala a comer a un restaurante étnico, de preferencia uno donde te sientes en el piso o en colchones. Si deseas seducir a una Acuario háblale mirándola a los ojos en forma profunda y sensual, muéstrate comprensivo y enséñale que puedes ser su amigo, pero siempre se tú mismo porque puede detectar la falsedad.





Los Acuarianos, son seres muy independientes que necesitan libertad porque no les agrada estar sujetos a nada y a nadie. El hombre de Acuario prefiere el amor libre, compromiso es una palabra que los aterra, porque piensan que con el pierden su libertad, además detestan las responsabilidades y odian los celos. Además son exigentes; si aceptan que su mujer trabaje, primero tendrán que cumplir con sus obligaciones hogareñas y atenderlos como si fueran príncipes. Para seducir a un hombre de Acuario hay que tener la precaución de no agobiarlos ni estar muy encima, porque serán rechazadas.





La mujer de Aries tiene por lo general un carácter impulsivo. Su lema es hacer primero y pensar después. Por ello debes ser decidido y actuar para "provocar" la acción de parte de ella, pero hazlo prudentemente para no dar la impresión de que estas loco de amor. A las arianas le gustan los hombres resueltos, que saben lo que quieren, fuertes de carácter, sinceros y atléticos. Conviértete en el héroe de sus sueños y verás que Aries no tiene problemas de tomar la iniciativa si llamas su atención.Conquistar a Tauro es un verdadero desafió, ármate de mucha paciencia y metalízate que todo llevará mucho tiempo. No desesperes si no obtienes la respuesta deseada al comienzo, respeta su ritmo y practica el arte de la paciencia con este signo Si quieres conquistar a una Mujer de Aries deberás tomar la iniciativa y mantener la actitud todo el tiempo que se necesario. Para seducir una mujer Tauro usa tu encanto y romanticismo. Esmérate con regalos que sean tangibles, por lo general estos tendrán un costo importante pero es una táctica que realmente funciona con este signo.Ten en cuenta que los Tauro no son soñadores, más bien los hombres de Tauro son prácticos y muy realista. Evita el caos, bríndale seguridad y transmitirle ideas que no sean realistas. Buscan tener estabilidad económica, si no la poseen, se sienten muy molestos y de mal humor. Al ser hombres muy trabajadores, pero fuera de casa, porque cuando llegan a su hogar no les gusta hacer nada, solo estar tranquilo y descansar. Aprecian que las mujeres sepan desenvolver en la cocina y los atrapen con comidas sorprendentes.La mujer de Géminis está llena de entusiasmo, detesta la rutina y se aburre rápidamente. Es difícil de conformar y no le gusta mucho el encierro del hogar, si se siente encerrada se marchará La geminiana es una gran comunicadora, especialmente cuando se trata de compartir sus emociones y pensamientos. Son curiosas, caprichosas e inconstantes, les cuesta fijarse solo en una persona. A las mujeres Géminis le gustan los hombres con buen sentido del humor, inteligentes y que den siempre lo mejor de si en todo lo que hagan.Las mujeres de Piscis son muy tiernas, compasivas y románticas, también son extremadamente sensibles, muy femeninas, cariñosas y se ofenden con gran facilidad. Parecen frágiles pero tienen una fuerza espiritual muy poderosa. Para seducir a la Mujer Piscis debes apelar a toda tu ternura, cariño, delicadeza y muchas frases de amor para ella, recuerda que debes ser muy sutil, ella es muy sensible y la rudeza hará que se aleje rápidamente. A las mujeres Piscis hay que ayudarles a organizar y darle una dirección a su vida, porque muchas veces tienden a la confusión.El hombre de Piscis es pensativo, muy sensible y un poco melodramático. Consiéntelo, elógialo y dile siempre cosas buenas cada vez que haga algo bien. También son profundos soñadores e idealistas. No le manifiestes que algún sueño o proyecto suyo te parece tonto porque no se le va a olvidar nunca. Son hombres que poseen una gran inteligencia y muy buena memoria, sin embargo son bastante ciclotímicos, y les cuesta encontrar el equilibrio. Dan la apariencia de no preocuparse mucho por el trabajo, pero es que necesitan mucho tiempo para descansar.