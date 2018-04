Cómo afectará a cada signo la luna rosa del 30 de abril

Pero primero hablemos del por qué se le dice luna rosa: La luna obtiene su nombre de una curiosa costumbre de los nativos americanos.





Básicamente, los nativos llamaban a esta luna de abril «luna rosa» en honor a las Phlox Salvajes, unas de las primeras flores en florecer en la temporada. Este fenómeno se torna aún más llamativo pues este 2018 ha sido un año celestial: en tan solo tres meses, tuvimos dos lunas azules y un mes sin Luna llena.





Ahora bien, pasémos a conocer el impacto que este fenómeno tendrá en cada persona:





De acuerdo a HelloGiggles, la luna, que actualmente se encuentra en Tauro y acabará el mes en Escorpio, traerá mucha sensualidad a nuestras vidas.





ARIES: A veces, el carácter de Aries no es el ideal para encontrar el amor. Para Aries, enamorarse no es una tarea sencilla. Aries disfruta de la soledad. No obstante, la soledad, en exceso, aburre, como casi todo. Por eso, necesitas conocer a más personas o intentar fortalecer lazos con quienes ya conoces.





Si estás en pareja, disfruten, salgan juntos, hagan planes, visiten lugares que no conocen. El ambiente de la luna rosa es propicio para fortalecer tus lazos, incluso fuera de lo romántico, como los lazos familiares o amistosos. Las relaciones serán el centro en este lapso. En cambio, si estás soltero, intenta conocer a alguien, o si ya lo conoces, dile lo que sientes. Necesitas expresar tus sentimientos, sino ¿cómo sabrás si son correspondidos?





TAURO: Para Tauro, nada es más aburrido que una relación monótona y con una persona idéntica a ellos. Es decir, está bien tener intereses en común y coincidir en la visión del mundo, pero a veces hace falta salir de la zona de confort, hablar de cosas nuevas, conocer otras realidades.





En este mes de luna rosa, es una excelente idea tomar un poco más de riesgos. Explora, conoce nuevas personas y procura que sean diferentes a ti: que te puedan enseñar algo y hacerte crecer. Sabes que, de todos modos, tus amigos de siempre estarán allí para ti si los necesitas. Tal vez hasta sea un buen momento para realizar ese viaje que tanto has planeado y no te has atrevido a hacer.





GÉMINIS: Géminis disfruta del amor, ¿verdad? Pero solo cuando lo tiene bajo control. A diferencia de otros signos, a Géminis no le gustan las sorpresas. Y la luna rosa trae mucho de eso: cambios sentimentales, inseguridades, ganas de decir aquello que te traes guardado desde hace mucho.





Tienes dos opciones: intentar disimular los cambios o utilizar esta época de turbulencias emocionales como aprendizaje. La segunda te hará crecer, conocerte más a fondo y hacer tus relaciones más transparentes. Pero, claro, deberás pagar el precio de la incertidumbre.





CÁNCER: Para Cáncer, todo es como una mezcla confusa. Por un lado, las cosas está bien. Por el otro, las cosas van mal. Esta mezcla de situaciones no le permiten a Cáncer evaluar realmente la situación y hace aumentar sus miedos e inseguridades. Trata de pensar con la cabeza fría y verás que todo sigue su curso, solo debes ver cuál es.





Recuerda, Cáncer: no permitas que un árbol tape el bosque. Disfruta de las cosas que van bien y aprende de lo que no funciona. Tal vez sea hora de conocer a nuevas personas o evaluar la dinámica de tus relaciones. Se avecinan cambios: ¿cómo harás para enfrentarlos? ¿Quién te acompañará en ese camino?





LEO: Leo, ¿has sentido que no conoces a las personas que desearías conocer? Pues tal vez sea hora de salir a buscar eso. La luna rosa fortalece las relaciones, sobre todo a la hora de conocer a nuevas personas. Si bien tus relaciones actuales están bien, necesitas más.





Leo necesita desafíos, necesita crecimiento, tanto personal como intelectual. Es un buen momento para conseguir un nuevo grupo de amigos y tal vez entregarte por completo al amor. La clave está en saber qué estas buscando, no puedes encontrar lo que quieres si no sabes qué es.





VIRGO: A veces, Virgo no sabe reconocer el amor: lo confunde con compañía, con cariño o con amistad. Esto se debe a sus estándares altos. Para Virgo, el amor verdadero se basa en una conexión física, mental e intelectual. Pero, como no es fácil encontrar eso, se conforma con menos o sigue soltero.





En todo caso, ¿qué buscas en una relación? Cuando decidas eso, la luna rosa será una excelente compañera: te permitirá evaluar tu relación amorosa actual. Si estás en pareja, ¿es en verdad lo que buscas? Si estás soltero, ¿cómo te sientes contigo mismo? Nadie sabe si encontrarás las respuestas este mes, pero iniciarás el camino hacia ellas.





LIBRA: En el caso de Libra, las cosas serán al revés. Si bien Libra es una persona romántica (aunque a veces no lo demuestre), este mes está orientado a conocerse más a fondo a sí mismo. En resumen, Libra, es hora de celebrar la individualidad. ¡Sé feliz contigo mismo!





Si estás soltero, celebra la soltería. Tal vez en unos meses encuentres el amor, pero ahora es tu momento. Si estás en una relación, evita mimetizarte: sal con amigos, haz las cosas que disfrutas, dedícate a ti mismo un poco más de tiempo. Es hora de pensar un poco más en ti. La luna rosa dice: «Libra, eres increíble, solo necesitas disfrutar de ti mismo».





ESCORPIO: Si bien Escorpio sabe ser serio cuando hace falta e incluso disfruta de la organización, se encuentra como en su casa con esta luna rosa. ¿Por qué? Porque Escorpio sabe disfrutar de lo romántico y divertido. Con esta luna rosa, es momento de exaltar esos aspectos de tu vida.





Sí, es verdad, a veces escondes esos factores, sobre todo porque detrás de esa fachada dura o confiada, existe una persona con dudas y un poco de vergüenza. Pero con la luna rosa como excusa, ¿qué tal si te atreves a innovar? Es un buen momento para los cambios en la vestimenta, ensayar un estilo nuevo o tan solo ¡salir a llamar la atención!





SAGITARIO: Es un buen momento para conocerte a ti mismo, Sagitario. La distancia en tus relaciones será de utilidad. Si estás en una relación con dudas, esa distancia te aclarará el panorama. En cambio, en una relación fuerte, la distancia servirá para escucharte a ti mismo como individuo. En resumen, ¡desapégate un poco! Escucha tu voz interior, te está diciendo cosas.





Para los sagitarios solteros, la luna rosa será similar: realzará los mensajes de su voz interior. Pero, ¿cómo lograr esto? Lo harás a través de preguntas como «¿qué deseo para mi vida dentro de 5 o 10 años? ¿Lo sabes? Podrías obtener las respuestas que estabas buscando.





CAPRICORNIO: A veces, las preguntas más sencillas son las más difíciles de responder, sobre todo para Capricornio. Tal vez la luna rosa te esté invitando a disfrutar un poco más de las cosas sencillas. ¿Quieres un chocolate? Pues cómelo. Claro, no te excedas. Pero no está mal darse un gusto de vez en cuando, ¿no crees?





Lo mismo sucede en el amor: intenta pasarlo bien. Si tienes una pareja estable, la luna rosa fortalecerá la intensidad de la conexión. En cambio, si estás soltero, deberías salir a tomar un helado o ir al cine con alguien. ¿No es fácil salir con desconocidos? Es cierto. Pero, si no le das a los demás la oportunidad de conocerte, ¿cómo planeas encontrar el amor?





ACUARIO: La luna rosa intensifica las relaciones, es verdad. No obstante, también las hace más transparentes, nos hace ver la realidad que se esconde en ellas. Acuario, en este momento, te debes preguntar: ¿cuáles de mis relaciones son confiables y cuáles no? En pocas palabras, la luna rosa te abrirá los ojos, para bien y para mal.





Casi nunca decir adiós o «se acabó» es fácil. Además, a veces continúas relaciones que no funcionan solo porque crees que lo harán como lo hicieron antes. ¿Será este un buen momento para liberarse del pasado y comenzar de nuevo? Si algo no funciona, déjalo ir. Dolerá, pero es la decisión más sabia.





PISCIS: La luna rosa, como el color de su nombre, tendrá una connotación femenina. Por eso, esas facetas se verán realzadas en Piscis. Por un lado, los sentimientos serán más intensos. Por otro, tendrás el valor que se necesita para enfrentar esa intensidad.





Pero, cuando hablamos de relaciones intensas, hablamos de todo: lo bueno y lo malo. Es decir, las relaciones que están bien desarrollarán lazos mucho más fuertes. En cambio, el lazo de las relaciones dudosas podría cortarse o debilitarse.





Fuente: soycarmin