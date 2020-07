Comé+Plantas te brinda tips y recetas para consumir vegetales

Si estás buscando recetas y tips para consumir más vegetales, incluso para promover la ingesta de los mismos aprovechando de mayor disponibilidad en estos tiempos de cuarentena, esta nota resultará ideal a tus necesidades y a continuación voy a contarte por qué.

Según ha determinado un informe de Unicef, Argentina ocupa el segundo puesto regional en sobrepeso en menores de 5 años. Por otro lado, a partir de un reporte con indicadores de la Organización Panamericana de la Salud, Argentina está entre los países que más bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados consumen. Es en consecuencia de esta situación, que la cocinera argentina Narda Lepes, Microsoft y Shifta presentan la nueva app gratuita Comé+Plantas adecuando su contenido para ofrecer recetas y tips para consumir más vegetales.

A partir de la integración de Inteligencia Artificial de Microsoft para ayudar a probar, cocinar y comer más vegetales, esta app demuestra la importancia de incorporar vegetales a la alimentación, ya que de esta manera también se ayuda con una buena ingesta a reducir considerablemente el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y/o enfermedades cardiovasculares.

Afortunadamente, la aplicación ofrece más de mil tips para prepararlos y combinarlos, al mismo tiempo que incluye información sobre el origen, estacionalidad, familia botánica, recetas del mundo que los incorporan y mucho más.

Es mediante esta aplicación móvil que se busca contribuir a mejorar la relación de los argentinos con los vegetales utilizando la Inteligencia Artificial para comer mejor. Narda Lepes, quien llevó a cabo la “curación” de este proyecto, afirma: “Hay algo de la conexión primigenia que teníamos con los vegetales que se perdió y necesitamos recuperar. Las personas no podemos seguir recetas toda la vida, sino que necesitamos aprender a preparar los alimentos, saber cuál es la mejor época del año para consumirlos, entender de dónde vienen, cómo se cultivan y cómo llegan a nosotros e incorporar variedad. Tenemos que comer más vegetales, pero tiene que ser rico y tiene que ser simple. Es solo animarse, pero tener algunas pistas claras ayuda, por eso incorporamos Inteligencia Artificial a la aplicación ya que ayuda a reconocer frutas y verduras que muchos no conocen o no saben cómo preparar. La idea es que día a día sepamos como hacer más ricas nuestras comidas”.

¿Cómo funciona Comé+Plantas?

La aplicación está disponible manera gratuita en las tiendas. Una vez descargada, los usuarios pueden ingresar cada día para ver un vegetal diferente de la temporada. Pueden explorar ese vegetal o descubrir otros.

Para descubrir otros, hay que apuntar con la cámara del celular al vegetal para que la inteligencia artificial de Microsoft lo reconozca o buscarlo por su nombre en el buscador. La idea es que las personas puedan ir a la verdulería para conocer nuevos y aprender a prepararlos.

Una vez elegido, se abrirá una ficha con datos del vegetal, al deslizar hacia la derecha aparecerá la información: familia botánica a la que pertenece, origen, variedades, en qué parte del país se cosecha, cuál es la mejor época del año para comerlo, con recetas y tips para consumir más vegetales

Para quienes quieran saber más información pueden ingresar a la opción “Ver más”, que incluyen más tips, curiosidades y datos de ese vegetal.

Cada uno de los tips incluye la posibilidad de guardarlos para consultarlos más tarde y también la opción para compartirlos en redes sociales. Se accede a ellos a través de la opción “Mis tips guardados” ubicada en la parte inferior derecha del menú principal.

La aplicación incluye información de más de 90 vegetales pertenecientes a 30 familias botánicas diferentes. Desarrollamos un sistema de color para identificar cada familia. Entonces cada vegetal tiene el color de fondo de su familia, esto significa que, por ejemplo, todos los que tienen fondo color violeta, combinan bien entre sí al prepararlos.

Para descargar la aplicación desde la web: comemasplantas.com

Fuente: intriper.com