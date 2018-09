(clic)Decime tu signo y te explico porqué todavía seguís soltera

Tauro





Géminis





Leo





Virgo





Escorpio





Sagitario





Acuario





Piscis

Como este signo es de fuego, estás siempre en movimiento y renovación. Parece una buena virtud; pero en el amor eres muy impulsiva y te aburres fácilmente. Es difícil que un chico te siga el ritmo, por eso debes ser más paciente y conocerlo mejor, antes de decirle ¡Bye!Eres una chica que sabe cuidar a los que quiere y por ello eres un tanto celosa. También tienes una gran pasión por planificar y darle estabilidad a tu vida, pero intenta no pensar tanto a futuro ni en lo material. Sé más espontánea en tus relaciones y vive el presente.Odias los silencios incómodos y eres buena hablando divertida, interesante o elocuentemente. Tu mente trabaja rápido, de un pensamiento saltas a otro y por eso eres algo superficial. Intenta no juzgar por las apariencias, deja de hablar un poco y escucha mejor a los chicos con los que sales.Tu gran virtud es la sensibilidad, pero también tu debilidad. Seguro tienes la sensación de que los chicos se ríen de ti. Debes superar tu temor de no gustar o ser engañada, ya que tu miedo te aparta del amor. Tampoco escondas tus debilidades en una cáscara protectora y sé más abierta.Es muy difícil para ti no ser notada, pues tienes un resplandor natural. Esto te trae gran seguridad. Pero, a veces esto ahuyenta a los chicos; es decir, si alguien te critica te sientes insultada, no comprendes que alguien vea fallos en ti.Tienes una gran necesidad de tener obligaciones y de ser útil. Eres meticulosa y aborreces el desorden. Por eso siempre encuentras detallitos en los hombres. Aprende a ser más tolerante con los chicos y entiende que sus formas de hacer las cosas también son válidas.Eres amable y cordial, haces mucho caso a tu corazón. Él no debe mandar sobre ti, porque te dará miedo andar sola por la vida. Sé que eres muy tranquila y diplomática, pero no te presiones. Salir con chicos que no conoces, hace que ellos se vayan con mayor facilidad.Las chicas escorpio les intriga las ciencias ocultas (vida, existencia, muerte). Así que eres bastante dual y extremista; es decir, un día estás súper feliz y al siguiente te cae una depresión horrible. No todos los chicos lo entienden, debes buscar a quien te tenga mucha paciencia.Los viajes y otras culturas llenan tu vida. Te encanta aprender y sabes muchas cosas. Ser sabia trae a dos tipos de sagitarios, A) la que comparte y entiende ideas ajenas, B) la que cree estar en lo correcto por la información que sabe. Si eres de la segunda, ahora sabes por qué sigues soltera.Tienes los pies bien puestos sobre la tierra y eres muy práctica. Sé que no te gusta tomar riesgos, pero un chico espontáneo será mejor para ti que los chicos serios con los que sales. Además las Capricornio tienen tendencia a estados depresivos, necesitas un chico que te haga reír.La originalidad es algo innato en ti. Sabes resolver las cosas tú sola, por tus ideas fantásticas. Eres muy independiente. Sin embargo, no comprendes a las personas que rechazan tu manera de ver el mundo. No todos van estar de acuerdo contigo y no por ello los debes rechazar.Eres compasiva y tolerante, pero entender a tu prójimo no es bueno del todo. Dejarte impresionar fácilmente, hace que los chicos se aprovechen de tus sentimientos. Aunque eres tímida y asustadiza, has aprendido a tomar decisiones superando tus miedos. Sigue con ello y confía en tu valor.eslamoda