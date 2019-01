Claves para recuperar el gusto por la vida y no caer en depresión

Pero nuestro inconsciente, ávido de plenitud, nos incita a que retomemos el curso normal de nuestra vida. La clave, entonces, será aprender a escuchar nuestra voz interior, conectarnos con esas emociones se refleja en una serie de síntomas.

La depresión es la enfermedad mental más frecuente: al menos una de cada cuatro personas es diagnosticada por este trastorno a lo largo de su vida. Además, es mucho más habitual en mujeres que en hombres.







Sus síntomas más notorios son la falta de energía, angustia, irritabilidad, cansancio y una creciente insatisfacción. Pero si bien estas manifestaciones anímicas son claras para los demás, en la mayoría de los casos es muy difícil para quien las padece reconocer su estado.

5. Fuerza y adelante. No es el fracaso lo que paraliza, sino el miedo a volver a empezar. Si ese es el caso, hay afrontar los temores, conectarte también con ellos y decidirse a comenzar a caminar... pasito a paso, salir del pozo no será más un sueño lejano.





En este primer paso de retorno al bienestarPara que la persona tenga la fuerza suficiente de volver a creer en la felicidad, debe apoyarse en quienes lo respalden con amor y paciencia. A partir de entonces, podremos aprender del dolor, identificarlo, desmenuzarlo y comenzar a transitar el camino de la recuperación.reconocerlo, conectarnos con nuestros demonios y bucear en nuestro interior hasta que por fin podamos alcanzar la superficie, conscientes de qué nos asusta, qué deseamos, qué sentimos; pero también puede suceder que, sin quererlo, nos vayamos hundiendo cada día más, como si estuviéramos caminando en arenas movedizas. La vida siempre sigue un ciclo, y nos reta cada día para que vivamos plenamente.Está en vos hacerlo y sólo vos podés lograrlo.Si aceptás el reto y te atrevés a bucear en lo más profundo de tus emociones, a conectarte con esa depresión que te habla, vas a poder salir de esta oscuridad que hoy te resulta abrumadora para ver de nuevo la luz. Por supuesto que no es fácil hacerlo, y es bueno contar con quienes queremos para este proceso,No lo olvides,Y a partir de este proceso no sólo lograrás volver a ser quien eras, sino que tendrás un yo mucho más pleno y consciente de sus sombras, mucho más maduro y predispuesto para disfrutar.Si sentís que solo no podés, pedí ayuda profesional. Vencé tus temores, porque la única solución consiste en repensar aquello que nos hace mal para poder superarlo.El poder purificador del llanto es invaluable. Conectarse con la depresión es también aprender a soltar el dolor. Expresarte con libertad.En términos psicológicos, "tener piel" implica estar en contacto con lo más sensible del cuerpo, con las emociones. Sino, estamos a merced de los demás y no de lo que realmente sentimos.Si se está insatisfecho con la vida, el mejor modo de comenzar a revertirlo es rodearte de personas que la respeten y la valoren, y actividades que generen bienestar. El primer cambio empieza por dentro.No dejar que nada ni nadie te aparte la mirada de tu principal meta: ser feliz. Este es un momento donde se debe relegar el cuidado de los demás en pro del bienestar personal.infobae