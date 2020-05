Cinco tips para que organices mejor tu tiempo con el Home Office

Si con el home office te diste cuenta de que trabajás más horas sino que casi no hacés otra cosa en el día más que contestar emails, preparar informes y participar de reuniones interminables por teléfono o videollamadas, llegó el momento de organizarte.

1. Levantate a la hora de siempre y trabajá durante tu horario habitual. Es el paso más importante para ordenar tu vida laboral en casa y te va a ayudar a darle al trabajo las horas requeridas, ser más productivo durante ese tiempo y separar la actividad laboral de tus otros intereses y la vida familiar. Los límites son necesarios.

2. Vestite apropiadamente. Aunque sea tentador quedarse en pijama, cambiarte y arreglarte te pondrá en modo trabajo y serás mucho más productivo.

3. Dedicá un espacio de la casa para llevar a cabo tu trabajo. La cama no es un buen lugar para trabajar, de hecho es uno de los menos productivos. Lo ideal es disponer de una zona que sólo uses para trabajar, aunque sea una esquina. Si no tenés un lugar así, la mesa de la cocina o del comedor pueden funcionar.

4. No te distraigas. En casa nadie te ve cuando chateás con amigos o te entretenés haciendo una compra online. Es fundamental que en los horarios laborales trates de comportarte como si estuvieras en la oficina. Recordá que, al haber organizado tus tiempos, más tarde vas tener también momentos de ocio.

5. Incluí breaks acotados. Los descansos para airear tu mente son importantes. Es el momento en que te vas tomar un café, comer un snack o almorzar. Pero es clave que pongas un tiempo acotado.

Mientras más te organices y mejor cumplas con los horarios y objetivos que te proponés para cada día, más tiempo libre vas a tener.

Fuente: Dr. Juan Carlos Videla – Conbienestar