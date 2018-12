Cinco historias de gente que la pasó mal en tríos sexuales

Muchas veces, aun cuando tomemos todos los recaudos necesarios, las cosas no salen como las previmos. Los fanáticos de la Teoría del Caos nos fundamentarían de que la naturaleza y el universo en general no siguen un modelo previsible. Psicológicamente hablando puede servir para explicar la enorme diversidad que podemos encontrar en cuanto a actitudes, puntos de vista, pensamientos, creencias o emociones.

Sea como fuere, lo cierto es que a veces las cosa salen mal, y tenemos que saber vivir con eso.



En el sexo, las cosas no son diferentes. Un ejemplo de ello son los testimonios que Men's Health recopiló y publicó -algunos de ellos salen de publicaciones en foros como Reddit-.





Allí, cuatro personas cuentan lo mal que la pasaron cuando intentaron hacer realidad la fantasía sexual más común (tanto de hombres como de mujeres): el trío.

En nuestro país, según un informe realizado hace alunos años por la agencia de marketing Becom1, a la hora de pensar en fantasías sexuales, tanto hombres y mujeres tienen como mayor preferencia la participación de un trío, el 27% para ellas y el 47% para los hombres. En segundo lugar las mujeres eligen el voyerismo (22%) y los hombres, los disfraces (25%).





"Las fantasías de incluir terceras personas o de intercambiar pareja (swinger) son muy comunes y no son nuevas, pero en los últimos años viene cambiando la manera en que encaramos la sexualidad, se abre mucho el espectro a la experimentación", le explica a Clarín la sexóloga Alessandra Rampolla.

"La gente habla de la boca para afuera de lo que le parece interesante y de lo que le gustaría explorar, hasta que lo vayan a hacer es un largo trecho. Pero se ha abierto mucho el espectro de la comunicación y de aceptación. Sí, la gente está buscando relaciones swingers, relaciones tríos y todo lo demás. Son el tipo de actividad y el tipo de juego que permite muchísima variedad. Es algo muy novedoso, es una fuerte fantasía porque es un tema tabú y porque va completamente en contra de ese mandato social que tenemos muy muy instalado que es el de la monogamia (y que incluso poco se debate). Sabemos que la monogamia no es necesariamente una condición humana y que no todo el mundo tiene ganas de ser monógamo", agrega la especialista.





"Sin embargo, vivimos en un mundo, en una sociedad que impulsa y pone mucha presión sobre ese particular. Romper con ese dictamen y alejarse de lo tradicional, de una relación monógama, incluso desde la heterosexualidad, de repente cobra un auge interesante. Lo novedoso y lo distinto es lo que es no permitido".

"Mi amiga me pidió que hiciera un trío con su novio", narra el usuario que responde al nombre de Psmpo. "Acepté solo porque a ella le hacía mucha ilusión, pero a medida que nos liábamos tuve la sensación de que estaba presionada por él. Antes de hacer nada, vino a hablar conmigo. Me enunció las reglas básicas: 'Nada de orales, no me gusta hacerlos'. Al final, resumió: 'Simplemente no lo hagas demasiado bien, no quiero que piense que hay más chicas por ahí y que empiece a buscar a alguien más'".



"Después de decirme cómo debía hacer que el encuentro fuera deliberada e interesadamente malo, insistió en acordar una serie de palabras clave para decirme cuándo debía retirarme y salir de la situación. A la hora de la verdad, cada vez que él se me acercaba ella le empujaba hacia atrás. No pudo hacer absolutamente nada conmigo".





"Una amiga me preguntó en una fiesta si podía acostarse conmigo", relata otra usuaria llamada Jmezie. "Yo también quería, así que se lo dije a mi novio. Estábamos los tres en una fiesta y ella me estaba enviando mensajes desde el otro lado de la habitación. Le dije que él también vendría y estuvo de acuerdo. Nos reunimos los tres en una habitación y nos pusimos manos a la obra. Mi novio estaba muy contento, pero las cosas se pusieron fatal cuando llegué al orgasmo. En mitad del clímax, noté que se iba de la habitación. Tanto es así que continuamos mi amiga y yo sin él. Más tarde, rompimos debido a que no podía soportar la idea de que me lo pasara mejor con la otra chica. Pensó que le gustaría, pero al final quedó hecho polvo".





La historia del usuario Ivesisbanksy es del todo esperpéntica, y algo dolorosa. "Una vez me sentía tan excitado ante la idea de practicar un trío el fin de semana que me masturbé tanto hasta el punto de dejarme el pene irritado. Me sentí muy avergonzado al quitarme la ropa interior", explica. Así, le salió una molesta y fea quemadura "del tamaño de diez centavos" en la punta del glande. Desde entonces, no lo ha vuelto a intentar.





"Mi chico y yo estábamos saliendo con un grupo de personas", narra el usuario Woody29. "Una de las chicas del conjunto comenzó a coquetear con mi novio, cuando en un momento le preguntó si deseaba que tuviéramos un trío". Lo que sucedió no tiene nombre. "Acabaron los dos a lo suyo, él me ignoró completamente. Salí de la habitación y dudo de que se percataran. Me quedé fatal".

"Comencé a salir con un antiguo amigo de la escuela secundaria", arranca la usuaria DirewolfKhaleesi. "Era conocido por ser un poco salvaje, ya estaba prevenida. A pesar de todo, confiaba en este tipo al 100%. Le pidió a un amigo suyo, que tenía la fama de torpe, si quería unirse. Nos emborrachamos y pasamos un rato genial. El acto en sí mismo estuvo fantástico, aunque fue corto y hacía calor, los tres acabamos disfrutando. A la mañana siguiente, me fui a casa, me bañé y me preparé para 16 horas seguidas de trabajo. Abrí el bolso para sacar un cigarrillo y noté que estaba casi vacío. Sí, el maldito 'Goofy' me había robado 300 dólares (casi unos 12 mil pesos)". Mala suerte. Muy mala.





"En el momento de poner en práctica la fantasía, lo que sucede es que muchas veces se adelanten sin dejar el debido tiempo de negociación, y hay muchas cosas que tomar en cuenta. Todas estas fantasías "fuera de la norma" pueden funcionar muy bien si la pareja principal está muy compenetrada, muy abierta, y con muy buena comunicación", adelanta Alessandra.

"Hay que limitar muy específicamente cómo va a ser ese juego, y también negociar, explicar y tener muy claramente delimitado lo que harán con la tercera persona o la pareja con la que van a hacer el intercambio. Todos los que van a participar del trío o de la experiencia swinger tienen que estar absolutamente en la misma página sobre cuáles son las expectativas, las reglas, qué sí y qué no, de qué manera, hasta cuándo. Pero pasa primero por la pareja y después la pareja negocia con el tercero o con la otra pareja. Muy a menudo las personas no se toman el tiempo", añade.

"Tienen una fantasía en común y dicen: "nos emborrachamos y a ver a quien nos levantamos, y más o menos" y ¡no! Porque intercambian con otro o con una pareja que van a tener sus deseos, sus limitaciones, sus sentimientos, expectativas, inclusos se pueden sentir usados, o no cómodos, o con otras expectativas. Y esto hay que tenerlo en cuenta y ser muy cuidadosas con la otra persona o las otras personas. También porque una forma de salvaguardar la relación de pareja principal justamente es prever lo que podría andar mal. Debe haber, por ejemplo, palabras claves que marquen si algo incomoda a alguna de las partes y desean que se suspenda la actividad.

Lo que sí se ve muchas veces es que como no han llevado a cabo todas las previas, la gente entra a lo loco a tener la experiencia y se da cuenta sobre la marcha que le da muchos celos en la vida real lo que en la fantasía le parecía fantástico y muy liberador. O que se cohíben, o que les encanta todo pero no esperaban ver esa mirada que "vos pensabas que era tuya" y de repente se la dieron a otra persona y vos dijiste "¡espérate, qué es esto!" Entonces surge mucho problema con los celos, no sentirse a gusto y reclamar después de la situación. Hay que evitar que quede como un recuerdo que genere problemáticas y discusiones a largo plazo.