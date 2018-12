Cinco cualidades que debés tener en cuenta a la hora de buscar pareja

El doctor Amir Levine, psiquiatra, neurocientífico y profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría de la División de Psiquiatría para Niños y Adolescentes de la Universidad de Columbia, destacó cinco cualidades que producen bases sólidas para una relación feliz y segura: la consistencia, la disponibilidad, la confiabilidad, la capacidad de respuesta y la previsibilidad, también conocidas como las cualidades "CARRP" por sus siglas en inglés.









Estas cualidades estrechamente relacionadas entre sí están en desacuerdo con la idea de que los seres humanos a la hora de conocer a una pareja romántica deber jugar a ser misteriosos o "hacerse los difíciles" para ser vistos como deseables en la escena de las citas.









"Las parejas de otras épocas renunciaban a la posibilidad del divorcio, de la separación y de nuevas posibilidades, era un destino trágico. Las de hoy por el contrario, parecen ir hacia el otro extremo: no tienen paciencia, suponen que en la soledad o en el cambio de partenaire tendrán la oportunidad de la felicidad obturada y no siempre es así", explicó la licenciada Rosalía Álvarez, psicoanalista ycoordinadora del Departamento de Pareja y Familia de la Asociación Psicoanalítica Argentina.











"Al revés de lo que todos los demás piensan -aseguró Levigne-, la gente busca los mismos intereses o la misma educación en su 'media naranja' y sin embargo, descubrí en mi práctica, hay parejas que no tienen nada en común, pero que en realidad se llevan muy bien y tienen una muy buena relación porque ambos comparten las cualidades 'CARRP'".









Saber qué buscar al comienzo de un nuevo romance, podría eliminar con mayor eficacia a los malos candidatos para ahorrar tiempo y energía para los más adecuados. Para comprender la importancia de las cualidades CARRP, primero deben comprenderse los estilos de apego.









El estilo de apego es la forma en que uno se relaciona con los demás en el contexto de las relaciones cercanas. Los tres estilos: seguro, ansioso o evitativo, se basan en lo cómodo que se encuentra uno en la intimidad o lo preocupado que está con la relación.









Según aseveró la doctora Mirta Goldstein, psicoanalista y vicepresidente de la misma asociación, se trata de los modos conscientes e inconscientes de relacionarse con los demás. "Dependen de las relaciones primarias con los padres. Esos modelos relacionales y lo que cada sujeto efectivamente recibe de sus progenitores confirman lo que se busca sin saber en una pareja. No se sabe que se busca una madre ausente en una esposa, o un padre dador en un esposo, pero al repetirse en varias relaciones, cabe la pregunta: ¿por qué se repite? Por un apego inconsciente grabado a fuego", sostuvo la especialista.









Las personas con un estilo de apego seguro tienden a ser cálidas, amorosas, cómodas con la cercanía y no se preocupan demasiado por el estado de la relación. Aquellos con un estilo de apego ansioso anhelan intimidad pero requieren más tranquilidad que aquellos con otros estilos. Son muy sensibles a las posibles amenazas de relación y pueden ser percibidos como necesitados por sus socios.









Y por último, aquellos con un estilo de apego evitativo no se sienten tan cómodos con la cercanía, por lo que intentan crear distancia en una relación. Valoran su independencia en un grado tan alto que pueden sentir que confiar en su pareja es un signo de debilidad.









Si en el comienzo de una relación se exhiben algunos de los rasgos CARRP descritos anteriormente: llamar cuando dicen que lo van a hacer, expresar sentimientos y emociones sin andar por las ramas, hacer planes para una cita y mantenerlos, eso significa que probablemente se trate de una persona con un estilo de apego seguro. La buena noticia es que las personas con estilos de apego seguros tienden a ser las mejores parejas románticas y en general están más satisfechas con sus relaciones en general.









En las relaciones amorosas hay mucho de dar y recibir, pero también mucho de alinear diferentes necesidades y deseos. "Una pareja es el arte de armonizar las diferencias y no de eliminarlas. Si uno pretende que esas diferencias no existan se niega a la realidad y atravesará entonces un estado permanente de insatisfacción", aseveró Batriz Goldberg, psicóloga y especialista en crisis de pareja, autora del libro Cómo encontrar pareja y no morir en el intento.









Para la licenciada Álvarez, lo primordial a la hora de buscar una pareja es "dejarse fluir y permitirse el estado del enamoramiento en el cual el otro es el ser ideal, aunque el vínculo no pudiere perdurar".









Ahora bien, para la experta las bases sólidas para que un vínculo perdure se basan en poder pasar del enamoramiento al amor. Ese amor en el cual el otro ya no completa y se deben admitir las faltas. "Se debe resignar, posponer, tener paciencia, saber que el otro también es incompleto, desilusionarse, soportar ese duelo o renuncia, y reconocer y privilegiar lo que el otro sí brinda", explicó Álvarez.









Cada uno posee un álbum emocional y la clave está en decodificarlo y respetarlo. Existen motores negativos de búsqueda de pareja y para combatirlos es necesario descartar la figura ideal, tener una actitud positiva y detectar los temores y actitudes erróneas. Una actitud positiva permite elaborar un adecuado mapa mental como un identikit acerca del perfil de persona que se busca.





A través de la investigación y el trabajo con pacientes, expertos descubrieron que la forma en que una persona se comporta y se relaciona al comienzo de una relación puede, en realidad, revelar mucho más sobre el tipo de pareja en la que se convertirá.