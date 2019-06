Cerraron la app que permitía desnudar virtualmente a las mujeres

Para llevar adelante la tarea de "desnudar" imágenes en cuestión de segundos, el programador utilizó más de 10.000 imágenes de mujeres que "entrenaron" al algoritmo. Los rumores apuntan a que estaría basado en pix2pix, un programa de código abierto desarrollado por la Universidad de California, Berkeley en 2017.





Aunque la app llevaba en marcha ya varios meses, fue con un artículo publicado el miércoles por el sitio Motherboard que la mayoría de gente conoció la aplicación. No obstante, su aparición en el mercado ya había provocado el repudio generalizado por su polémico funcionamiento.





Tras su irrupción mediática, la app sufrió problemas de funcionalidad ante la gran cantidad de descargas que recibieron. Al no poder solucionar el inconveniente técnico más el rechazo que había provocado, el desarrollador decidió cancelar DeepNude definitivamente.





A través de una carta publicada en Twitter, el programador, quien dice llamarse "Alberto" y procede de Estonia, anunció el cierre definitivo y explicó las razones que lo llevaron a desestimar este polémico proyecto.





La carta:





"Esta es la breve historia y el final de DeepNude. Creamos este projecto para el entretenimiento de los usuarios hace pocos meses atrás. Pensamos que íbamos a hacer unas pocas ventas de manera controlada. Honestamente, la app no estaba tan buena, solo funcionaba con algunas fotos en particular. Nunca pensamos que podría volverse viral y tampoco que no íbamos a poder controlar el tráfico. Hemos subestimado la solicitud de tantos usuarios".





"A pesar de las medidas de seguridad adoptadas (marcas de agua) si 500.000 personas la utilizan, el uso incorrecto de la gente es demasiado alto. No queremos ganar dinero de esta manera".





"Seguramente algunas copias de DeepNude serán compartidas en la web, pero no queremos ser quienes vendan. Descargar el software de otras fuentes o compartirlo por cualquier otro medio sería contrario a los términos de nuestro sitio web. A partir de ahora, DeepNude no lanzará otras versiones y no otorgará a nadie su uso. Ni siquiera las licencias para activar la versión premium".





"Las personas que aún no se han actualizado recibirán un reembolso. El mundo no está listo para DeepNude".





Críticas y polémica





Este software capaz de superponer imágenes realistas en un video involucró a varias estrellas de Hollywood como Gal Gadot, Jessica Alba, Emma Watson, Taylor Swift y Emma Stone.





La aparición de esta plataforma sorprendió por lo peligrosamente fácil que resultaba el acceso. Además, generó una serie de dudas sobre la privacidad y volvió a poner al machismo en el centro de la tecnología, ya que únicamente funciona con imágenes de mujeres y se posiciona como una herramienta para la pornovenganza.





Artículos en The Washington Post, Vice y otros medios mostraron que la app podría ser usada para tomar una foto de una mujer vestida y transformarla en una imagen desnuda, provocando indignación y un renovando debate sobre la pornografía no consensuada.





"Esta es una invención horriblemente destructiva y esperamos ver que sufras pronto las consecuencias de tus acciones", tuiteó el grupo Cyber Civil Rights Initiative (CCRI), que busca proteger a los usuarios contra la pornografía por no consensuada y por "venganza".





Mary Anne Franks, profesora de derecho y presidente de CCRI, dijo en Twitter que "es bueno que haya sido cerrado, pero este razonamiento no tiene sentido. La INTENCIÓN de la app era satisfacer la depredadora y grotesca fantasía sexual de hombres patéticos".

(Fuente: clarín)