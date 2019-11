Casi muere de un infarto porque su hijo no entendía la tarea

La madre, identificada solo por su apellido, Wang, contó que empezó a sentirse enferma mientras le explicaba todo a su hijo, que cursa tercero de primaria, informó Unilad citando medios locales.





"Traté de explicárselo muchas veces, pero no pudo responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente, me sentí agitada y sin aliento. Rápidamente llamé a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital", recordó Wang, según el portal británico.





Los médicos descubrieron que la mujer había sufrido un infarto de miocardio, indicó el medio y añadió que, de acuerdo con los doctores, Wang habría muerto de un paro cardiaco si se hubieran demorado más tiempo en llevarla al hospital.





El especialista que atendió a la mujer señaló que "las madres más jóvenes" suelen tener este tipo de complicaciones debido a una mala alimentación o por "emociones psicológicas", concluyó Unilad.