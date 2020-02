¿Los cargadores de celulares pueden explotar si se dejan enchufados?

Se comenzaron a viralizar videos en donde se ven explosiones supuestamente ocasionadas por cargadores de celulares que están enchufados pero no están conectados a los móviles. Ahora bien: ¿es posible que se produzcan explosiones por algo así?

“Hoy en día casi la totalidad de los cargadores de celulares y notebooks son de tecnología switching o conmutada, utilizan transformadores de alta frecuencia y circuitos electrónicos”, aseguró el doctor ingeniero Miguel Aguirre, director del departamento de Ingeniería Electronica del ITBA.

Siempre hay corriente de fuga. En las instalaciones eléctricas circula cierta cantidad de corriente a tierra en el conductor de protección, que se denomina corriente de fuga. Se originan generalmente en el aislamiento que protege a los conductores, y también se producen en los filtros que se utilizan para cuidar los equipos electrónicos.

Como la resistividad del aislante es muy alto, la corriente de fuga tiene que ser mínima. Pero si el aislante está deteriorado, el valor de resistencia será menor y permitiría el flujo de una corriente importante, que podría derivar en un cortocircuito. “Los aislantes se deterioran con el paso del tiempo o cuando están sujetos a temperaturas muy altas”, añadió Aguirre.

¿Puede ocurrir un incendio? Es posible aunque muy poco probable: la corriente que consume el cargador en reposo es ínfima. En última instancia dependerá de los materiales y de la instalación eléctrica. Si el cargador no está homologado, por ejemplo, se incrementan los riesgos de tener un accidente.

La corriente circulando en un medio produce lo que se conoce como efecto joule que es aumento de temperatura. Y cuando ese incremento es muy elevado puede provocar un incendio. De todos modos, hoy en día se exige que las instalaciones eléctricas tengan térmica y disyuntor. Cuando algún electrodoméstico está en cortocircuito o hay una subida repentina en la intensidad de la corriente eléctrica, estos interruptores cortan el circuito eléctrico e interrumpen el flujo de energía.

En conclusión, es poco probable que ocurra algo así pero como nada es infalible, nunca está demás tomar ciertas precauciones como usar cargadores homologados, y asegurarse de contar con disyuntor y térmica en el hogar. Algo que, como ya se mencionó debe tener cualquier edificio. Y cabe mencionar que cualquier dispositivo eléctrico o circuito puede fallar. Esto va más allá de los cargadores o celulares.

Por otra parte, en relación a los videos que circulan, en muchos de ellos no queda claro qué ocasionó el incendio. No hay forma de saberlo con tan solo ver el clip, según remarcan los expertos consultados. Porque esos incidentes pudieron haber ocurrido a raíz de alguna falla de la conexión eléctrica, la zapatilla, el enchufe o un daño físico de la batería (por ejemplo si la batería se golpea) o cualquier otra cosa.

Pero más allá de estos videos en sí, en las conversaciones viralizadas en las redes sociales se comenzó a cuestionar si es viable o no que un cargador de celular enchufado pueda generar una explosión. Y no es la primera vez que se generan este tipo de dudas: hubo, en los últimos años, accidentes eléctricos donde se apuntó al cargador (enchufado o no al celular) como responsable de incendios o explosiones. De ahí que surgiera la necesidad de clarificar este punto con especialistas.

“Más allá de si el cargador está enchufado o no en el teléfono, el riesgo que existe es el mismo que puede ocurrir con cualquier otro dispositivo electrónico. A mí ver es un circuito que puede recalentar o entrar en corto y, en caso de que esté próximo a algún material inflamable puede provocar un incendio. Nada diferente de lo que puede ocurrir con cualquier otro dispositivo enchufado a la pared”, resumió Hernán Descalzi, gerente de Cono Sur de MediaTek, en diálogo con Infobae.

Por otra parte, ¿es malo dejar el celular cargando toda la noche? Los smartphones están diseñados para evitar la sobrecarga. Cuando la batería de litio alcanza el 100% de su capacidad la carga se supone que se detiene. “Es decir que una vez que la batería de un teléfono alcanza el 100 por ciento, el cargador pasa al modo flote y entrega una muy pequeña cantidad de energía a la batería, lo justo para mantenerla cargada sin dañarla”, remarcó Aguirre.

Por otra parte se sabe que ha habido incendios por fallas de las baterías de los móviles, así que si bien esta es la teoría a veces puede haber excepciones. Pero cuando ocurre una falla de este tipo, como ha pasado en otras oportunidades, se corrige el problema de fabricación y se repone el producto al usuario.

(Fuente: Infobae)