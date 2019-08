Captaron imágenes del leopardo más raro del mundo

Una pareja ha logrado captar imágenes el del 'leopardo más raro del mundo' masticando una jirafa muerta, en la Reserva Silvestre Thaba Tholo, en Sudáfrica.





Las fotos, tomadas por el propietario de la reserva Alan Watson, de 45 años, y su esposa Lynsey, de 41 años, son las primeras del gato grande de color rosa que come en la naturaleza.





La pareja había visto al esquivo leopardo merodeando por la reserva, pero nunca habían podido verlo en la cámara.





«Están tan bien camuflados e increíblemente esquivos. Incluso estos, si estuvieran atravesando la hierba larga no los verías. Si él no quiere ser visto, no lo vas a ver», dijo Alan.





Alan, dueño de Black Leopard Mountain Lodge, ha apodado al leopardo 'Goldie', y dijo que espera que más de las especies raras nazcan en los próximos años.





El impresionante felino, también llamado Golden Leopard, sólo fue descubierto oficialmente por primera vez en 2012, en un lugar diferente, cerca de la frontera con Botswana.





Alan comenzó un programa de investigación en su reserva de 6,000 hectáreas hace unos diez años, estudiando cómo la mayoría de los leopardos negros sobreviven fuera de las áreas protegidas.





Hace cuatro años, Alan atrapó a Goldie, entonces un cachorro, frente a la cámara con su madre Pippa, pero se quedó callado, temiendo que no sobreviviera hasta la adolescencia.





Dijo que los lugareños comenzaron a hablar de una 'leona' de colores extraños en el área, que no alberga leones, y Alan se preguntó si podría ser el leopardo de fresa ahora adulto.





Los leopardos de fresa son causados ​​por una rara mutación genética llamada eritrismo, una condición genética poco conocida que causa una sobreproducción de pigmentos rojos o una subproducción de pigmentos oscuros.