Google comenzará a priorizar la versión móvil de los sitios web en los resultados de búsqueda a partir de la implementación de su índice de indexación "Mobile First Index", una medida desarrollará de forma progresiva luego de haber realizado pruebas durante un año y medio.





"Históricamente, la versión de escritorio era la indexada pero cada vez más usaremos las versiones móviles de contenido", explicó el gigante de Internet, y agregó que la medida tendrá efecto tanto en los resultados de búsqueda como en los de caché (los que muestran cómo era la página web la última vez que Google la visitó).





La empresa tecnológica especificó que priorizar la indexación móvil significa que van a usar la versión móvil de la página para indexarla, con el objetivo de ayudar a las personas que buscan desde un celular o tablet a encontrar lo que están buscando.





"Nuestros sistemas de rastreo, indexación y clasificación generalmente usan la versión de escritorio del contenido de una página, lo que puede causar problemas para las búsquedas desde dispositivos móviles", contó.





A partir de la implementación de esta medida, una serie de sitios entrarán dentro de una primera etapa, y luego se irán añadiendo otros.





"Los sitios que no estén dentro de esta ola inicial no deben entrar en pánico. La indexación de versiones móviles en primer lugar se trata de cómo reunimos el contenido, no de cómo se lo clasifica", especificó.

Aclaró, además, que seguirán mostrando sitios que no son compatibles con versiones móviles o que son de carga lenta si cuentan con contenido relevante.





"Seguimos teniendo un único índice para mostrar resultados de búsqueda. No tenemos un 'Mobile-First Index' que está separado de nuestro índice principal", afirmó.