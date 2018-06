Barba style: 7 razones por las que te mejora la vida

1. La barba puede frenar el proceso de envejecimiento





Tus pelos pueden bloquear de 90 a 95 por ciento de los rayos ultravioletas, lo que previene las arrugas y reduce tu riesgo de padecer cáncer, según un estudio publicado en la revista Radiation Protection Dosimetry.





2. Las barbas evitan que tengas pelos enterrados





Podrás despedirte de los molestos y en ocasiones dolorosos pelos encarnados. La afeitada también causa enrojecimiento e irritación de la piel. Esos bultitos usualmente se forman cuando los hombres se afeitan en la dirección contraria al crecimiento del vello, y cuando su piel está demasiado seca o sucia.





3. Los hombres con barba aparentan ser más masculinos





Si te interesa lucir más masculino, mantener una barba podría ayudarte a sacar ventaja. De acuerdo con un estudio publicado en Evolution and Human Behavior, tanto a los hombres como a las mujeres les parecen más masculinos los hombres con vello facial que aquellos sin barba. ¿Cuál es el largo ideal? Según el estudio, una barba de 10 días es el punto óptimo para el máximo atractivo.





4. La barba te da más tiempo libre





El hombre sin barba promedio pierde 3,350 horas afeitándose, le dijo el Dr. Herbert Mescon, quien fuera presidente del Departamento de Dermatología de la Boston University, al Spartanburg Herald en 1972. Los hombres que llevan barbas tienen cerca de esa cantidad de horas para hacer lo que deseen, ya sea leer un libro, salir a correr o ayudar a los más necesitados.





5. La barba puede reducir los síntomas de asma y alergias





El vello facial atrapa partículas de polvo y polen antes de que lleguen al sistema respiratorio, explicó a Details el Dr. Clifford W. Bassett, director médico del Allergy and Asthma Care of New York. Esto evita que muchas sustancias nocivas que pueden causar infecciones o enfermedades entren en tu cuerpo.





6. La barba te protege del frío





De la misma manera en que el pelo protege la cabeza, la barba protege el rostro de los elementos del exterior. El canadiense Pete Hickey demostró esta teoría afeitándose solo la mitad de la barba en invierno. Descubrió que la parte de la cara en la que se había dejado la barba estaba más protegida.





7. La barba hace que la piel se mantenga más hidratada





Los hombres que se afeitan necesitan algún producto hidratante después de la afeitada para evitar que se les reseque la piel, pero las barbas proporcionan hidratación natural, ya que retienen los aceites naturales que produce la piel. La barba actúa como una barrera contra el viento y contra la textura áspera de una toalla recién lavada y mantiene la barbilla y las mejillas hidratadas y suaves.





Fuente: contexto