Bajó 25 kilos y reveló sus diez reglas para adelgazar

Melissa Morley decidió cambiar de vida en su último año de universidad y de ser una 'gordita' se convirtió en una tonificada entrenadora personal. Su plan, que mezcla ejercicios y alimentación, lo ha revelado para ayudar a otras personas a lograr su sueño.



Melissa Morley mantiene un blog con miles de seguidores que como ella aspiran a una vida saludable y con un peso adecuado.



En esta plataforma ha revelado sus 10 reglas de oro para perder peso:



1-Actitud mental



Es imprescindible para cualquier proyecto de salud exitoso una actitud mental, que algo haga 'clic' en tu cabeza para quererlo más que nada en el mundo. De esta manera no podrás dudar de ti mismo para no convertirte en tu primer obstáculo.



2- Haga fotos de sus progresos



Ha llegado al punto más bajo y ya está listo para cambiar. Haga fotos de cómo cambia su cuerpo. Esto lo ayudará a tener una referencia real, porque como cuenta Melissa Morley a su mente le tomó tiempo ponerse al día y darse cuenta de cómo había perdido peso. Fue a través de sus viejas fotos que -las guardaba en todas partes- que empecé a ver , comparándolas con las nuevas cómo estaba progresando.



3-Póngase metas realistas



Siempre le digo a la gente, escribe Morley, "no te has cargado de todos esos kilos en un día, tampoco podrás perderlos en un día". Si usted tiene la perspectiva de que va a perder todo el peso de inmediato, entonces no va a llegar muy lejos. Es necesario establecer metas pequeñas y lograrlas, hasta llegar a la meta más grande, aconseja.



4-Cambia a alimentos saludables



Sustituye a algunos de tus antiguos malos hábitos de alimentación. Tendrá que plantearse como un nuevo estilo de vida y no de un choque frontal contra el sistema. De esta manera su cuerpo se acostumbrará a un cambio gradual agradable y no se sentirá que está perdiendo sus comidas favoritas.



5-Preparación de las comidas



Este punto es uno de los que mayor impacto tuvo en la pérdida de peso de Morley . Esto significa preparar las comidas con antelación, por lo general dos o tres días antes de que los necesite para que cuando se está muriendo de hambre, tenga algo a mano que sólo le tome unos minutos cocinar. Esto fue muy práctico porque cuando estaba corriendo durante su último año en la universidad bastaba que "me abasteciera con un buen surtido de 'tapers' con aperitivos, ya sea de frutas, verduras o un yogur. "Organizarse en la cocina dará sus frutos."



6. Escoge un compañero



Es mucho más probable que siga un plan si tiene a alguien más para hacerlo con. Elige una amiga, tu hermana, un compañero de trabajo y establece un tiempo para reunirse y salir a andar, trotar o correr después de algunas semanas.



7. Elija un deporte o hacer ejercicio de los que disfrute



Esta es tu vida y tienes el poder de elegir la forma en que usas tu tiempo. No pierdas horas haciendo algo que odias sólo porque sientes que es la única forma de cumplir sus metas. Busque cualquier club o grupos en su barrio y encuentre su pasión. Podrás encontrar personas con gustos similares y hacer nuevos amigos.



8. No se muera de hambre



Si usted piensa que va a perder peso saltándose las comidas pienselo otra vez. Por el contrario, añadirá seis comidas pequeñas al día con carbohidratos saludables, proteínas y grasas buenas. Esto mantendrá sus niveles de azúcar en sangre estables.



9. Beba más agua



Todos necesitamos al menos dos litros de agua al día y siempre empezamos el día con una botella durante la noche en la nevera. Mantenga siempre una botella a mano y beba agua durante todo el día. Muchas veces el hambre puede ser disfrazada como sed sin que seas consciente, por lo que es importante mantenerse hidratado.



10. Disfrute



Puede ser que le tome seis meses, un año o, como a mí, 15 meses. Pero no se detenga. Disfrute de la sensación de tener el control de su cuerpo, siendo capaz de usar lo que le gusta y tener más energía. Sentirse cómodo con su cuerpo y darse cuenta de que es tu amigo y no enemigo. Llegar a un acuerdo con el hecho de que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes formas y diferentes fortalezas para abrazar sus diferencias y disfrutar el viaje.