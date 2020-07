Cómo ayudar a los niños perfeccionistas para que no se frustren

La actitud de no permitirse el mínimo error puede provocar angustia. La contención de los padres se vuelve fundamental.

La cuarentena por el COVID-19 llevó a los padres a acompañar a sus hijos en las tareas escolares. Ese contacto casi permanente permitió descubrir en algunos de ellos una característica en la personalidad infantil que no debe pasar desapercibida: la extrema autoexigencia y la búsqueda del perfección.

"Es justamente una forma de ser. En los chicos, comienza a manifestarse cuando empiezan a hacer cosas, cuando ingresan al colegio y realizan tareas", explica a TN el doctor Gregorio Alcain, especialista en psiquiatría (M.N .74.584).

Ser perfeccionista no es un trastorno, se puede usar para bien. "Es una característica del tipo de personalidad, no es un problema en sí mismo. El inconveniente está si el no llegar a esa perfección provoca en el chico alguna clase de angustia, frustración, enojo o enfermedad", detalla el especialista.

Al detectar esos estados es cuando los padres deben actuar. Si bien es importante consultar con un especialista, el primer tratamiento, y el más importante, está en la casa, asegura Alcain. La labor radica en poder tranquilizar al chico, repetirle cada día que no pasa nada si no "hace perfecto" lo que está llevando a cabo.

Tienen que tratar de evitar la frustración. "Eso es lo más importante, porque no se puede cambiar una personalidad, sí se puede morigerar. La personalidad se trae desde la cuna, en los genes. Lo ideal a lograr es que el chico viva mejor y que no se enferme por ello. Y ahí los padres tienen una función esencial", indica el psiquiatra.

"Hacer las cosas de buena manera está bien en esencia. Lo que está mal es si le produce daño. Esa es la señal de alarma que hay que escuchar", concluye Alcain.