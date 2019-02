Atroz: mató a sus gemelos y los escondió en un peluche

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la joven estaba en pareja cuando quedó embarazada, y él le dio la opción de abortar y seguir juntos, o tenerlo al bebé pero separarse. Pese a todo, la chica decidió continuar con el embarazo de los bebés.



Pero un día, cuando estaba embarazada ya de siete meses, comenzó con contracciones y trabajo de parto. Estaba sola en su casa ya que su familia vive en Serbia y no estaba al tanto de que se encontraba por dar a luz. Entonces la mujer buscó como dar a luz en casa, en Internet, se dirigió a la bañera y la llenó de agua.



"No sabía cómo nacía un niño. Hoy no recuerdo cómo lo hice. Sólo tengo memoria de haber estado tumbada en la bañera y buscar en Internet qué hacer", contó sobre el episodio, ocurrido el 15 de diciembre del 2015. El primer bebé nació bien, pero... la mujer se dirigió al sótano, lo golpeó contra la pared, lo mató y lo escondió en un oso de peluche.



Cerca de 30 horas después dio a luz por segunda vez, al gemelo, pero la joven también lo mató y lo escondió en una sábana, en un canasto para la ropa sucia. El caso dividió a la Justicia, sin que quedara claro por qué los mató si había decidido tenerlos. Para la Fiscalía, porque en su momento no contó con el dinero necesario para poder hacerse un aborto.



"La acusada tiene dos caras. Ella parece ingenua. En verdad, ella es dura y calculadora", señalaron desde la Fiscalía. Según los peritos, el primero de los bebés no tuvo oportunidad de salvarse, pero el segundo sí, y ella lo dejó morir. Ahora ella deberá pasar 12 meses en la cárcel y otros 22 en libertad condicional.



Creen que la mujer podría haber sufrido algo que se conoce como "trastorno de adaptación con una reacción depresiva prolongada". Todo se descubrió cuando la joven colapsó tras dar a luz, como consecuencia del parto, y el personal de salud del centro a donde fue llevada alertó a la Policía, que encontró los cadáveres en la casa.





Fuente: la100