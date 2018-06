Atención: cuatro proteínas que te harán bajar de peso rápido

Desde los 12 años, cuando descubrí que era la "gordita" de mi grupo de amigas, y me hice el propósito de ser "delgada". Un objetivo, que seguro te imaginas, me ha llevado a probar un sin fin de dieta: la de la luna, del agua de piña... Todas con resultados, pero no permanentes, hasta que descubrí un grupo de proteínas para bajar de peso.