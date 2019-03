Atacó sexualmente a su hermana para recrear una escena de un videojuego

El fiscal Russel Ryne informó que la niña le dijo a una amiga de su escuela las cosas que le hacía su hermano mayor. La menor le dijo a su compañera que el hermano le hacía "cariños especiales", tal y como él mismo les llamaba.

escena video juego (2).jpg



"Su amiga le dijo a una maestra, y poco después los adultos notaron que la menor se había sentido mejor tras contar su experiencia. Anteriormente estaba muy retraída", explicó el fiscal."Su hermano había visto actos sexuales en el videojuego y quería ver cómo eran en la realidad", agregó Russel Ryne.



Por su parte, la madre dijo que solo esperaba que las cosas salieran bien y que la seguridad de los niños no se viera afectada."Quiero asegurarme de que todos podamos ser una familia nuevamente en algún momento", declaró.



"Mi hija solía estar muy triste por todo esto. Le preocupaba que fuera culpa suya, pero ha dado pasos agigantados, es una chica muy fuerte y no hay ni una pizca de tristeza en ella ahora, estoy muy orgullosa de ella", concluyó



El videojuego Grand Theft Auto únicamente se vende a mayores de 18 años debido a su contenido violento.Con más de 250 millones de unidades vendidas, el videojuego es la cuarta franquicia más popular de todo el mundo, solo detrás de las series Mario y Pokémon de Nintendo y del icónico Tetris. En 2013, el periódico The Telegraph colocó al juego entre los productos de exportación ingleses más exitosos de toda la historia





Fuente: infobae

Así lo informó el tribunal de una corte juvenil de Swindon, en el condado de Wiltshire,, en donde el acusado -cuyo nombre no puede ser revelado por su edad- podría ser sentenciado a pasar un año en un centro terapéutico.Un cuarto y la sala de estar fueron señalados como los sitios en donde ocurrieron todos los abusos sexuales.Esto empezó a ocurrir después de que el niño observó imágenes con contenido sexual mientras jugaba el videojuego Grand Theft Auto, según se informó en la corte.Visiblemente afectada, la madre escuchó los detalles de los cargos que pesan contra su hijo mayor. Tres son por violación y uno por incitación de conductas sexuales. El joven se declaró culpable en todos los casos.