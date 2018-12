Así fue el casamiento que costó 100 millones de dólares, con la presencia de famosos

Otros detalles



Bollywood ha traspasado la gran pantalla. El estilo de las Mil y una noches se asoma día sí y día también a la prensa del corazón. Y no se trata solamente de la fascinación que provoca esa mezcla casi infalible de música, baile y vistosos y coloristas ropajes, que parecen sacados de cuentos fantásticos, sino de la riqueza de algunos de los personajes que están organizando fastuosas bodas y fiestas de este estilo, que les permite contar con primeras figuras del mundo de la canción y del espectáculo internacional, para deleite de sus también ilustres invitados.



Los primeros en inaugurar el listado de fastuosas bodas indias fueron los actores de Bollywood Deepika Padukone y Raanver Singh, y después llegó la deslumbrante celebración de la boda de la actriz Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas. Este miércoles llega otra ceremonia nupcial a bombo y platillo, la de Isha Ambani, la hija de Mukesh Ambani, el hombre más rico de India, que se casa con Anand Piramal, hijo a su vez de otro multimillonario del país.



Un evento que habría pasado inadvertido en el mundo Occidental si no fuera porque se ha conocido que durante el fin de semana ya fueron llegando invitados de todos los puntos del planeta. Y porque la mismísima Beyoncé actuó este domingo por la noche durante la recepción que los novios ofrecieron a personalidades entre las que se encontraban la exprimera dama de Estados Unidos Hilary Clinton, el magnate de la comunicación James Murdoch, la gigante de los medios Arianna Huffington, el jugador de críquet Sachin Tendulkar y el magnate del acero Lakshmi Mittal.



El padre de la novia es ingeniero, empresario y presidente y el mayor accionista de Reliance Industries, considerada la mayor empresa privada de India. El magnate tiene presencia en muchas otras industrias, que incluyen petróleo, gas, petroquímicas, telecomunicaciones y medios de comunicación. Por ejemplo, en 2016 lanzó la red de telecomunicaciones Jio, que ofrece datos de alta velocidad a bajo coste y que se ha convertido en solo dos años en la mayor red del país. La revista Forbes ha valorado su fortuna en 40.900 millones de dólares (casi 36.000 millones de euros), lo que le sitúa en el primer puesto entre los ricos de India y en el 19º más rico del mundo.



Isha, la novia de esta boda de cuento, es uno de los tres hijos que ha tenido el magnate con Nita Ambani. La familia reside en la que se considera una de las casas más lujosas del mundo, situada en un terreno de 37.000 metros cuadrados, en la calle Altamount, en Bombay, y valorada en unos 1.000 millones de dólares. Su principal curiosidad es que no se trata de una mansión al uso, sino de un edificio completo de 27 pisos que al tener dúplex y tríplex, aparenta 40 plantas, construidas por artesanos indios que han utilizado maderas exóticas, madreperla, mármol y cristal como principales materiales. En semejante extensión, no falta de nada y los Ambani disfrutan en su propiedad de varios pisos dedicados a aparcamiento, varios helipuertos, un salón de baile, un teatro, jardines, una habitación para la oración e incluso una habitación de nieve.



Por su parte, el padre del novio, Ajay Piramal, ha basado su fortuna, calculada en 5.400 millones de dólares, en inmuebles y tierras, productos farmacéuticos y paquetería, aunque comenzó en la industria textil. Además, es miembro del Consejo de Comercio e Industria de Narendra Modi, actual primer ministro indio.



Con este preámbulo, en el que Beyoncé actuó con uno de sus bodis dorados adornado con flecos y pedrería, y también posó con un entallado vestido rojo y dorado y algunas joyas tradicionales de India, la boda de Isha Ambani y Anand Piramal será, con toda probabilidad, una de las más lujosas y glamurosas del mundo.





