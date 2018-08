Aseguran que es un fantasma el que toca el piano: hay video

Ante la pregunta sobre si había abierto el instrumento para chequear las teclas, el hombre respondió que sólo se limitó a filmar y escuchar: "No me acerqué", concluyó.

Ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 15.45. Un empleado de seguridad que se encontraba solo en el enorme edificio, ubicado en la esquina de la calle España y Gutierrez de Ciudad, fue sorprendido por una especie de "recital".El antiguo piano de cola, que es utilizado habitualmente en los eventos de la SecretaríaInmediatamente, el hombre tomó su celular y capturó el increíble momento. Al ser consultado, el autor del video dijo que ese es el único piano que existe en el edificio, por lo cual el sonido no pudo salir de ningún otro lado."Una persona que trabaja aquí, hace mucho tiempo, me dijo que lo trajeron del teatro Independencia", contó el hombre que prefirió no dar su nombre."Hay muchas historias – en torno al edificio que fue inaugurado en 1929- . Hay personas que han escuchado puertas que se abren y se cierran solas, pero nunca nada tan concreto como esto", explicó."Un hombre que trabajó aquí, cuando todavía era el Banco Hipotecario, me dijo que una noche un policía vació una (pistola calibre) 45 en la terraza porque veía sombras que se le atravesaban", recordó el hombre, que aseguró que el hecho no lo había asustado.