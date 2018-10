Aseguran que cayó un meteorito en una localidad de Catamarca

En diálogo con FM San Francisco y Radio Alfa, Alaníz contó que un vecino reportó que una bola de fuego surcó el cielo y terminó impactando contra los cerros, a unos 12 o 13 kilómetros de la ciudad de Tinogasta. "Se produjo como fuegos artificiales cuando explotó", precisó.



"Fue un meteorito", dijo y razonó que posiblemente quedaron fragmentos en el sitio del impacto debido al tamaño del bólido. "Tuvo que ser de un tamaño considerable para ser escuchado tanto en Fiambalá como Tinogasta", remarcó.



En este sentido, dijo que trabajan para localizar el sitio exacto donde ocurrió la explosión para luego informar a gente idónea. "Ni Gendarmería ni la Policía puede levantar muestras", indicó y pidió a la población en general que no se acerque a ese lugar por cuestiones de salud. "No sabemos si es radioactivo, si tiene contaminación, no sabemos nada", dijo.



Esta mañana personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Catamarca realizaron tareas de rastrillaje en la zona de Costa de Reyes y Cuesta de Zapata, publicó el portal Voces Escritas.





Fuente: elancasti