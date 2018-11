Asegura que por usar la tintura de Pampita quedó con ceguera

Todo comenzó cuando Riley O'Brien, una joven inglesa de 18 años, que se preparaba para salir con sus amigas, decidió darse un retoque estético y cambiar el color de su pelo con una tintura Garnier Nutrisse. Siempre según la versión de la joven, realizó el preparado y se lo colocó en su cabeza sin realizar ninguna prueba previa para descartar posibles reacciones alérgicas.





Sin mayores precauciones, Riley usó el producto y se fue a bailar con sus amigas sin detectar ninguna anormalidad en su cuerpo. Sin embargo, al despertar al día siguiente notó que su frente se había hinchado y su tamaño era el doble de lo normal.





"Me asusté y me di cuenta de que había tenido una reacción a la tintura para el cabello. Intenté lavarme, pero no alivió los síntomas", relató la chica y agregó: "Parecía un extraterrestre".





Pero lejos de mejorar, su cuadro empeoró: la inflamación se propagó a sus ojos y mejillas al punto que no podía abrir los párpados. Además todo su cuero cabelludo se brotó y empezó a segregar pus, a la vez que su vista quedó afectada con ceguera temporal.





En el hospital le informaron que había sufrido quemaduras químicas debido a la terrible reacción alérgica que le produjo la tintura. Tras una dolorosa recuperación, Riley aseguró que nunca más volverá a teñirse y aceptará el color de su cabello tal y como es. Además recomendó a todas aquellas personas que usen estos productos que realicen pruebas para saber si son alérgicas.







Ese mismo producto es vendido en Argentina y promocionado por la modelo Pampita Ardohain. Decenas de mujeres reportaron problemas similares en las redes e incluso habría sido prohibido en varios países.