Aruba regala estadías y descuentos para que puedas vivir y trabajar en la isla

Desde Barbados hasta Estonia, lugares de todo el mundo quieren recibir a empleados remotos que, de repente, ya no están atados a sus oficinas. Ahora puedes agregar Aruba a esa lista.

La isla caribeña, que forma parte de los Países Bajos, acaba de anunciar su programa “One Happy Workation”, que permite a las personas vivir y trabajar en Aruba hasta por 90 días y les ofrece ofertas y tarifas con descuento en hoteles locales, cadenas de complejos turísticos y viviendas de alquiler.

Si bien todos los alojamientos incluyen Wi-Fi gratis, según el sitio web del programa, según el resort, hotel o alquiler que elija, también puede obtener comidas con todo incluido o descuentos en atracciones, eventos y experiencias locales populares, desde clases de cocina hasta tratamientos de spa.

Aruba reabrió sus puertas a turistas de algunos lugares en junio y ha estado permitiendo visitantes de más países de forma continua desde entonces. De acuerdo con el sitio web del programa, está abierto a cualquier persona con un pasaporte estadounidense válido, sin necesidad de visa o papeleo especial.

Para participar, los visitantes deben reservar uno de los paquetes disponibles durante al menos una semana y no más de 90 días, aunque el sitio web dice que puede extender la duración máxima en el futuro.

Si bien los trabajadores remotos deben ser empleados de una empresa no local o ser autónomos, el sitio web advierte que “trabajar no es obligatorio” y que “puede pasar su estadía prolongada como desee”. La única estipulación, según el sitio web, es que los visitantes no pueden trabajar para una persona o empresa de Aruba, ya que eso requeriría un permiso de trabajo o comercial.

Si visita, vale la pena señalar que Aruba tiene estrictos requisitos de salud para los viajeros.

Todos los visitantes mayores de 14 años deben presentar una prueba COVID-19 negativa al llegar a la isla, o tomar una al aterrizar.

Todos los visitantes también deben comprar un seguro para visitantes de Aruba, que está destinado a cubrir los costos relacionados con COVID-19 incurridos durante su estadía. Cuesta 10 dólares por día para cualquier persona mayor de 14 durante los primeros siete días, y se vuelve más barato cuanto más tiempo se queda.

Aruba requiere el uso de máscaras en el transporte público y los espacios públicos interiores, y lo “recomienda encarecidamente” donde no sea posible el distanciamiento social.

Según el Centro de Recursos de Coronavirus de Johns Hopkins, Aruba ha visto 3,060 casos confirmados del coronavirus y 20 muertes relacionadas al momento de escribir este artículo.

Si bien ya no se desaconsejan los viajes no esenciales, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que “viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar COVID-19”.

Puede obtener más información sobre las ofertas de este programa haz click aquí.

Fuente: intriper