Aprendé el truco para descargar el Fortnite en tu celular

El desarrollador de videojuegos Epic Games se enfrentó a dos de las empresas más grandes del mundo, Apple y Google. La empresa detrás del Fortnite ahora permite realizar compras de accesorios dentro del juego, algo que va en contra de la política de los dos gigantes detrás de iOS y Android. ¿Qué hicieron? Eliminaron el juego de las tiendas digitales, App Store y Google Play.

Instalar Fortnite en celulares Apple, ahora, no es posible. Pero los que tengan Android pueden recurrir a dos alternativas para descargar el popular juego, el sitio Web de Epic Games o la tienda de aplicaciones de Samsung, el Galaxy Store. Los que ya lo tengan instalado no deben hacer nada, ya que la medida no los afecta en lo absoluto.

Cómo instalar Fortnite en dispositivos Android

Para descargarlo lo primero que hay que hacer es ir a la página Web de Epic Games desde un celular o una tablet con el sistema operativo de Android. Si accedemos desde una computadora nos aparecerá este cartel que nos indica los pasos a seguir.

Una vez en la página, accediendo desde un dispositivo móvil el desarrollador ofrecerá dos opciones de instalación: desde Epic Games o desde la tienda Galaxy Store, de Samsung, exclusivo para los usuarios de la marca surcoreana.

Para comenzar el sistema informa que va a descargar un archivo con extensión APK, una fuente desconocida que Google no recomienda. Por este motivo es fundamental descargar el archivo desde la página de Epic Games y no con un archivo que alguien nos comparta por otro medio.

Para comenzar la descarga tendremos que aceptar la ventana de advertencia de la plataforma. En la misma página están los cuatro pasos que deberemos completar. Hay que encontrar el archivo descargado y abrirlo para comenzar la instalación. Es probable que debamos actualizar los ajustes del navegador para permitir que esta fuente realice las instalaciones.

Por último se acepta la instalación en la parte inferior de la pantalla, para que comience el proceso que permitirá tener Fortnite en el celular.

Fuente: TN Tecno