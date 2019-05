Aprendé a guardar y pasar tus chats de WhatsApp de un celular a otro

Para guardar y transferir los chats de WhatsApp de un celular a otro hay que seguir algunos pasos. De ese modo, se podrá tener el historial completo de las conversaciones:





Android

Para cambiar de un celular con Android a otro con el mismo sistema operativo se puede recurrir a Google Drive. Así que el primer paso es guardar una copia allí desde el móvil que se va a dejar de usar. Para eso hay que:





Abrir WhatsApp e ir hasta Ajustes/Chats/Copia de seguridad. Luego hay que presionar "Guardar". También se puede configurar el sistema para que se hagan copias de manera automática, sólo basta con activar esta opción y elegir cada cuánto se quiere que se hagan esas copias.

wp111.jpg







Cabe recordar que las copias de seguridad de esta plataforma ya no cuentan dentro de la cuota de almacenamiento de Google Drive. Así que no hay que preocuparse por el espacio que ocupen en la nube.





Una vez que se haya hecho la copia en Drive, ya se puede comenzar con el proceso de transferencia de información en el nuevo móvil.

wp2.jpg







Primero hay que descargar WhatsApp al nuevo celular y seguir los pasos indicados allí. Al verificar el número de teléfono, la plataforma preguntará si se quieren restaurar los chats y archivos multimedia. En ese momento hay que presionar la opción "Restaurar".





En caso de que el servicio no encuentre el archivo para restaurar es posible que no se esté usando la misma cuenta de Gmail que se usó para crear la copia. El otro punto es que no se esté utilizando el mismo número de WhatsApp que se usó para crear ese historial; o bien que no se haya creado la copia de seguridad como se mencionó anteriormente.





iPhone

En el caso de iPhone hay que recurrir al servicio en la nube de iCloud. Para hacer una copia de los chats, incluyendo contenido multimedia hay que ir hasta WhatsApp y luego entrar en Configuración/Chats/Copia de seguridad y seleccionar "Realizar copia ahora".





En este caso, como en Android, también se puede elegir automatizar las copias para que se realicen con determinada frecuencia.





Una vez hecho esto, luego de instalar WhatsApp en el nuevo iPhone y de verificar la cuenta se le pedirá al usuario si se desea restaurar los chats, tal como se mencionó anteriormente.





Para pasar de iPhone a Android

Como se ve, para transferir chats de WhatsApp entre móviles que tienen el mismo sistema operativo es bastantes sencillo. El tema se complica cuando se transfiere de iOS a Android.

wp3.png







Para eso, se puede recurrir a algunas apps pensadas específicamente para este tipo de transferencias de archivos, como WazzapMigrator, que está disponible en Google Play. Cabe destacar que no es gratis y que hay que seguir varios pasos, mencionados en el videotutorial que se indica en el sitio oficial.