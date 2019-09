Aprendé a alcanzar el orgasmo al mismo tiempo que tu pareja

Durante un encuentro sexual, lo ideal es que haya una conexión tan plena, que logre que ambos sientan, disfruten y gocen lo mismo. Sin embargo, en muchos casos (si no es que en la mayoría) en la búsqueda de alcanzar el orgasmo, no siempre se termina como se esperaba. Por eso, te daremos unos tips de cómo alcanzarlo al mismo tiempo que tu pareja.

Y es que, ese momento tan especial y mágico, como es el orgasmo, tiene que ver con diversos factores, que hace falta que ambos entren en completa sintonía, por lo que te daremos algunos consejos efectivos para lograrlo.

Antes que nada, es muy importante que sepas que lo que ayuda más que nada a lograr un orgasmo y que tu pareja también lo haga, es ir poco a poco, sin prisas, ni presiones, pues de ser así, no funcionará.

La distracción no tiene cabida en este momento de pasión. Es necesario enfocarse en los estímulos sexuales que se vayan produciendo, sin pensar en nada más, ni estar preocupada por otra cosa que no tenga nada que ver.

Como te dijimos al principio, no vale la pena apresurar las cosas, porque no tienen el mismo efecto. Otro tip es que no se deben tocar los órganos sexuales cuando no hay excitación todavía, pues resulta incómodo, y a veces doloroso hacerlo.





La recomendación de algunos expertos es iniciar con la boca, el cuello y la espalda, que son tres zonas erógenas muy efectivas e importantes.





Estimulación