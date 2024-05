Apple deja de otorgar un accesorio llamativo de sus productos

Sin embargo, las Apple Store tendrán en 'stock' pegatinas con el logo de la empresa y las distribuirán a los compradores de nuevas tabletas si así lo solicitan. Otros distribuidores, como Amazon y Best Buy, no tendrán acceso a los adhesivos y no podrán ofrecérselos a sus clientes.

La empresa afirma que su decisión se enmarca en la nueva estrategia de medidas de protección del medioambiente, que tiene como objetivo garantizar que sus cajas estén completamente libres de plásticos.