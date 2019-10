Anotate estos trucos para que se te antoje tener sexo

Sabemos que para los hombres es fácil encender las ganas de ir a la cama y disfrutar de momentos de placer, pero las mujeres, en ocasiones, no corren con la misma suerte y necesitan más estimulación, es por ello que te compartimos cosas que tu pareja puede hacer para que se te antoje el sexo.

Claro, no se trata de que te obligue, sino de que te seduzca de forma que sientas las ganas de compartir ese momento con él. Recordemos que en el amor hay respeto y de ninguna manera es correcto forzar la intimidad.

Dejando eso en claro, la idea es que con estas sugerencias, también puedas fortalecer ese aspecto íntimo de la relación, para que ambos se sientan satisfechos, deseados y queridos. Muchas veces nosotras no sabemos de forma exacta cómo expresarle, pero estas sugerencias harán maravillas en cuanto a cercanía y deseo.

¿POR QUÉ NO SE TE ANTOJA TANTO COMO A ÉL? COMPÁRTELE LAS SUGERENCIAS

Simplemente es naturaleza, los hombres lo hacen con más facilidad, son educados para ser seres sexuales, mientras que con las chicas es algo que aún está en proceso. Está bien hablar con tu pareja del tema, pero mientras tanto, es común que te distraigas con mil pendientes.

Las sugerencias para que tu chico estimule tu deseo sexual van más allá de las caricias y los besos, son actos que pueden hacer juntos que además de darte el antojo, les ayudarán a mejorar su relación como pareja, pues también son muestras de afecto.

Este punto no necesita explicación, es un fenómeno tan simple como reconocer que lo que más se te antoja es lo que no has comido en un buen tiempo. Simplemente si tu pareja y tú se dan un descanso de todo tipo de sexo, incluida la masturbación, verán un nuevo desarrollo en esta parte de la relación, no suena nada mal probarlo.





8.- PASEOS EXTREMOS