Anotate estos 4 rituales chinos infalibles para cerrar bien el año

- Saldar deudas: no arrastrar al año entrante ninguna deuda pendiente, en lo posible.



- Arreglar la casa: a tono con la filosofía del feng shui, es conveniente reparar vidrios y espejos rotos, aparatos que no funcionan, desechar objetos que no se usan o han quedado inservibles.



- Practicar la austeridad. En vez de consumir en exceso, hacer compras, correr alocadamente, la entrada en un nuevo año es un comienzo de cero."En vez de llenarte, te tenés que vaciar", recomienda Ludovica Squirru.



- Prepararse emocionalmente: pedir perdón, recomponer aquellas relaciones importantes que han sido dañadas, soltar resentimientos. "No arrastres la carga a tu nuevo año, es una oportunidad para empezar de cero", resume Ludovica.