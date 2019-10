Anotá estos tips de sexo intenso para salir de la rutina

Hablar de sexo siempre es bienvenido. Lo curioso es que por más que sea algo que nos agrade, jamás es perfecto y siempre hay oportunidades de mejorar o de sorprendernos en pareja, después de todo es parte de fortalecer la relación. Esta ocasión te contamos cómo incrementar la intensidad del sexo para salir de la rutina sin lastimarte.

Muchos creen que el sexo rudo implica mucho dolor pero te tenemos noticias: no hay reglas, hay pasos muy sencillos con los que tu pareja y tú pueden determinar hasta dónde probar para disfrutar de su relación con un poquito de sazón.

El placer es delicioso y más cuando tiene diversos matices, por lo que de vez en cuando se vale salir de lo que conocemos para navegar por aguas misteriosas.

Como ya lo mencionamos, no hay una guía tal cual de cómo llevar el sexo a un extremo rudo, estas son sugerencias que las mismas usuarias y usuarios de internet han compartido, por lo que si lo probaron y funcionó, no puede estar tan errado. Nadie te va a calificar, nadie dirá si lo hiciste bien o no, lo importante es la satisfacción que tu pareja y tú experimentaron.





1.- CHARLA LARGO Y TENDIDO CON TU PAREJA





Ninguna pregunta está de más, mucho menos los comentarios a lo que tu pareja diga, este tipo de sexo debe ser una decisión de ambos, por lo que el primer paso y el más importante es hablarlo de manera que ambos tengan un esquema general de cómo serán las cosas.





Expresen cuáles son sus intenciones detalladamente y definan una palabra clave para detenerse si las cosas suben demasiado de nivel.





2.- DEFINAN LOS PUNTOS





Al practicar algunos movimientos, tu pareja y tú deberán definir una escala de dolor para poder determinar qué tan duro o suave será cada uno de ellos. Esta puede variar entre él y tú, por eso deben llegar a terreno común para entenderse.





3.- LUBRICANTE EXTRA POR FAVOR





Sí, el sexo rudo no necesariamente implicará algún tipo de violencia, pero nunca está de más asegurarse que todo se acomode para el placer de la mejor manera, el lubricante jamás está de sobra.





4.- HABLA DE LO QUE TE GUSTARÍA PROBAR





Mientras que algunos disfrutan de las mordidas, otros aman las nalgadas, también están los que aman los pellizcos o la intervención de juguetes sexuales.





5.- POR FAVOR, LLEVA TUS PROPIOS ARTÍCULOS





Es imposible pedirle a tu pareja que te vende los ojos si no hay alguna venda cerca así que, evita los errores llevando tus propios artículos para asegurarte de tener lo necesario.





6.- LOS MOVIMIENTOS MÁS POPULARES





Si de plano no sabes por donde iniciar, no está de más conocer qué disfrutan más las parejas. Expertos en relaciones de pareja indican que lo más común en el sexo rudo es jalar el cabello, el uso de esposas, las nalgadas y vendarse lo ojos.





7.- SE VALE DETENERSE CUANDO CUALQUIERA DE LOS DOS QUIERA





Esto no deja de ser sexo, por lo que en el momento donde tú o tu pareja se sientan incómodos será válido parar, especialmente si sienten un dolor que no es rico sino molesto. Si tu pareja no respeta tus límites, entonces esto no es adecuado y quizá debas evaluar toda la relación.





8.- TAMBIÉN SUBIR DE NIVEL DE DOLOR





Existe el punto opuesto, aquel donde uno, otro o ambos piden "más". El punto está en que hablen y se entiendan bien para que ambos disfruten.





9.- LA MEJOR SEÑAL DE QUE LO ESTÁN HACIENDO BIEN





Sabrás que todo está funcionando cuando notes que el nivel de excitación ha aumentado, quizá estás más húmeda de tu zona íntima o tu chico terminó más rápido.





10.- TU TAMBIÉN PODRÁS HACERLO





Hablar de sexo rudo no quiere decir que tu pareja hará todo y tú serás la única que experimente ese dolor delicioso, tú también puedes ser quien provoque los movimientos para que tu pareja disfrute esas sensaciones.