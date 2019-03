Anotá estos 8 trucos de maquillaje que harán que no se le noten las arrugas

Sin duda, un buen régimen de cuidado de piel es importante para mantener un aspecto juvenil. A medida que va pasando el tiempo, el rostro va perdiendo luminosidad y nuestros rasgos definición.

Sin embargo, el maquillaje es un arma infalible que nos puede ayudar a ocultar esas arrugas que ya por los años se nos notan cada vez más.





La hidratación lo es todo





Parece tan obvio que a veces se nos olvida la crema hidratante. Si no le damos a nuestra piel la hidratación necesaria, no habrá maquillaje que funcione de verdad. La piel apagada y seca te hace aparentar más años, y es que resta luminosidad a tu rostro y acentúa las líneas de expresión.





Por estas razones, el primer paso antes de maquillarte y después de ducharte y quitarte los restos de maquillaje debe ser aplicar una crema que aporte la hidratación necesaria según tu tipo de piel. Le devolverá el tono rosado y fresco y se defenderá mejor de las agresiones del día.





Los tonos nude te harán parecer más joven

Aunque estés cansada de seguir las tendencias en pintalabios es imprescindible darles un toque de color, ya que le dará un toque de juventud a tu cara. Los tonos nude son especialmente favorecedores y evitan que la piel se vea pálida. Si lo que quieres con tu labial es dar un toque de juventud, evita las tendencias en tonos oscuros (morados o negros) y opta por tonos rosas claros. Te damos 3 opciones:





Corrector de ojeras líquido

El corrector oculta ojeras y consigue un tono unificado que nos hace parecer más jóvenes. El problema es que si la consistencia del correcto no es la adecuada puede conseguir el efecto contrario. Seguro que has observado como el corrector se queda acumulado en las arrugas de alrededor del ojo, haciéndolas más visibles.





Para evitarlo, opta por correctores líquidos y aplícalos con un pincel. No solo ocultan las ojeras, sino que disimulan las arrugas en la zona de los ojos. Otra ventaja es que es fácil de aplicar y no tienes que frotarlo sobre la piel tan delicada.





Destaca los contornos

A medida que envejecemos perdemos células de grasa facial, aunque esto hace que la piel se vea menos tersa, también define mejor los contornos del rostro. Si aplicas un poco de colorete en la parte más alta de los pómulos notarás como te ves más joven, sobre todo si añades un toque de highlighter para dar un poco de brillo. Recuerda poner el highlighter en la parte más alta del pómulo, donde se refleje la luz o también en el puente de la nariz si quieres conseguir un efecto de nariz más fina.





No te pases con la depilación de cejas

Al igual que el pelo, las cejas pobladas son síntoma de juventud. Con el tiempo el pelo se va debilitando y las cejas se ven más claras y débiles. Si te excedes con la depilación, poco a poco el pelo dejará de regenerarse y tendrás como resultado unas cejas casi invisibles. Hasta hace unos años, tatuarse las cejas era la opción más común para evitar este problema, pero el resultado no es natural y el color se acaba emborronando.





Rizador de pestañas para un efecto WoW

Pocas veces lo pensamos, pero la edad también tiene su efecto en las pestañas, que van perdiendo su fuerza y vigor con el paso de los años, volviéndose rectas y menos gruesas. Si quieres contrarrestar este efecto, necesitas de un rizador de pestañas que te ofrezca buenos resultados y que no dañe la cutícula del pelo. Si quieres conseguir un efecto más potente, calienta el rizador de pestañas con el secador.





Longitud en lugar de volumen

Nuestras pestañas no solo se alisan con el tiempo y pierden la curvatura, sino que también pierden grosor. Normalmente, tendemos a recurrir a máscaras de pestañas que nos den mucho volumen, pero no si las pestañas son muy finas no siempre van a aguantar el peso del rímel, sino que se caen hacia bajo con un resultado contrario al que quieres obtener. Olvídate de las máscaras de volumen y opta por las que te den longitud.