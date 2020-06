Anonymous 2020: ¿Qué hicieron y quiénes son los famosos apuntados?

Anonymous prometió dar batalla y está cumpliendo. Tras el asesinato de George Floydque murió asfixiado porun policía el 25 de mayo -el caso de racismo y violencia que indigna al mundo-, volvieron a la acción después de tres años de silencio.

Luego de la muerte del afroamericano, el grupo de activistas publicó en sus redes sociales un mensaje donde aseguraba que revelaría todos los detalles oscuros del accionar de la policía de Minneápolis, la ciudad en la que tuvo lugar el terrible incidente.

Es que George Floyd no ha sido el único negro que murió por violencia policial: hay alrededor de 183 casos.

“Saludos ciudadanos de Estados Unidos. Esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creeran que tienen una licencia para hacer lo que quieran”, dice Anonymus en el video con el que volvieron a la acción.

Luego, advirtió que darán a conocer información sobre crímenes y delitos que tanto el Estado norteamericano como Donald Trump han cometido contra los derechos humanos.

Uno de sus primeras acusaciones en este sentido fue denunciar la participación del presidente de los Estados Unidos en la red de tráficode niños de Jeffrey Epstein, que “aunestá muy activa”, según el grupo.

¿Qué es Anonymus?

Anonymous es un grupo internacional de ciberactivistas que, como indica su nombre, son anónimos. Realmente hay muy poca información sobre su organigrama y sistema de organización.

A la hora de dar detalles sobre su estructura, lo que siempre destacan es, por el contrario, que no tienen ningún líder y que todos los miembros mantienen un mismo nivel y son tratados de la misma manera.

Su misió es revelar datos e información confidencial y ultrasecreta tanto de los gobiernos como de empresas privadas que dañan y afectan a la sociedad.

¿Cuál es su lema?

Primero, el grupo Anonymous se hizo famoso por la máscara que utilizan, que es similar a la empleada en el film de 2005 "V de Venganza" ("V for Vendetta). Además, han popularizado su objetivo a través del lema "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos".

​¿Cuál es su ideología?

Anonymus no está vinculado a ningún partido político ni agrupación. Tampoco tiene una sede conocida. Geográficamente, sus miembros -no se sabe con exactitud cuántos son- están distribuidos alrededor del planeta.

¿Cómo es su accionar?

Anonymus consiguió fama mundial en el escándalo de Wikileaks. En ese momento, se autodeclararon "enemigos" de todos los que le negaron ayuda a Julian Assange. Además, han hackeado múltiples sitioweb deinstituciones gubernamentales, agencias y otras corporacionesy entidades.