Año nuevo chino 2020: trae prosperidad y grandes cambios

El próximo 25 de enero comienza el Año Nuevo Chino o año lunar, con el Festival de Primavera que es una de las celebraciones más esperadas y grandiosas de China.





Según explica el experto tarotista, astrólogo y numerólogo Hermes Ramirez se trata de un período lleno de grandes y fastuosas celebraciones, que inicia el día del nuevo año y termina con las fiestas de los faros o linternas. En este caso se celebrará el 24-25 de enero y culmina el 11 de Febrero en China, Taiwán, Singapur, Corea entre otros países asiáticos.





Año de la Rata





Este año le corresponde a la RATA de METAL (ORO). Explica Hermes que el año de la rata da inicio a una nueva rueda china siendo – además- el inicio de una nueva década lo que es buen presagio quedándose en el pasado una pesada época de energías negativas.





Según Hermes, el año de la rata de metal será un año muy próspero a nivel económico, pero también muy beneficioso para el desarrollo espiritual. En Asia observaremos como los gobiernos intentarán buscar metales preciosos como el Oro para fortalecer sus grandes riquezas y fortunas. Igualmente, este año, china demostrará su poderío en el avance de la tecnología artificial, llenará sus arcas de minerales preciosos y avanzará en la tecnología digital.





Este animal chino (RATA) es característico por ser audaz, inteligente, entusiasta y dotado de una magnífica inteligencia y en este ciclo se abren nuevas oportunidades para la gente inteligente.





Prepárate para recibirlo





Según nuestro entrevistado, hay que limpiarse individualmente y luego pedir por escrito todo los deseos del nuevo año en un popular ritual de la prosperidad (que se debe hacer entre el 24 de enero y el 11 de febrero).





En la casa y oficinas, liberar espacios tirando lo viejo para que "la nueva energía tenga cabida". Para ello, explica, debemos -desde ahora- limpiar nuestra casa, tirar o regalar todo lo que no usemos desde hace un año. Utilizar el rojo y el dorado en nuestras prendas de vestir. Obsequiar sobres rojos con monedas para que fluya la riqueza. La noche del 24 de enero cenar en familia, encender fuegos artificiales y preparar una mesa para recordar a nuestros familiares que ya no están con nosotros. El último día de celebraciones encender 3 linternas chinas pidiendo 3 deseos.





Horóscopo 2020





RATA: Superarás crisis económica, sacarás provecho a las oportunidades y no perderás el tiempo en cosas banales. Ahorras y te únes a tu familia.





BUEY: Dejas la pereza y los celos este año. Pago de deudas, noticias de familia lejana y mudanzas.





TIGRE: Estarás muy ansioso con ganas de aventurarte a nuevos retos. No permitas que la soberbia te consuma. Cama de amor y sexo.





CONEJO: Querrás estudiar, prepararte mejor y sobresalir en tus estudios. Conoces a alguien que te cambiara la vida. Deja de ser confiado.





DRAGON: Este será un año de retos y nuevos compromisos. Cuidado de que alguien se meta en tu vida y después no puedas sacarla. Desarrollo espiritual.





SERPIENTE: Estarás muy astuto este período. Cuidado con sorpresas familiares y de trabajo. Estarás muy ansioso. Enemigo que no logras identificar.





CABALLO: Será un periodo intenso, desearás viajar mucho, encontrar a alguien especial para ti. Se te dará. Éxito económico. No confíes secretos a nadie





CABRA: Periodo en que desearás incursionar en estudios, prepararte mejor. Muchos viajes. Conoces a una persona que se vuelve indispensable a ti. Aprendes nuevas culturas. Fluye el dinero hacia ti.





MONO: Querrás resolver tu vida a través de tu astucia e inteligencia. No te metas en problemas ajenos. Limita fiestas y excesos.





GALLO: Querrás ordenarle la vida a todos pero no organizas ni ordenas la tuya. Calma. No confundas una amistad con el amor y el sexo. Negocio en puerta. Dinero.





PERRO: Período que – si sabes aprovecharlo- te irá muy bien. Nuevas amistades te traen gratas experiencias. Vives un romance con alguien que apenas conoces. Fidelidad.





CERDO: No seas tan confiado. Cambio de look. Cuidate el estómago. No dejes que nadie te obligue a hacer lo que no quieres. Se paciente. Prosperidad.