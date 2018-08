Amor y zodiaco: estos son los signos que te van a hacer sufrir

1. Escorpio





Lo peor de enamorarse de un Escorpio es haber caído en sus redes. Sin que vos te des a penas cuenta, Escorpio puede ir poco a poco rompiendo tu corazón y al final encontrarás que tu corazón está totalmente destrozado. Así actúa Escorpio, despacio sin que nadie se de cuenta. Es tan sutil que apenas te enterarás del daño que te está haciendo. Escorpio es ese tipo de personas que además será feliz viendo cómo tu corazón está roto. Mientras vos llorás, Escorpio reirá y muy fuerte... Es de esas personas que hay veces que no puede controlar su maldad y por eso tiene que estar constantemente haciendo algo para calmar su rabia. Si querés evitar meterte en dramas románticos, evitá a Escorpio. Pero bueno... será muchas cosas, pero Escorpio siempre te deja claro al principio cuáles son sus intenciones y si no te diste cuenta, fue porque no quisiste.





2. Capricornio





No es por hacer daño a nadie, pero a Capricornio no le importa si hiere tus sentimientos o no. En su mente hay cosas mucho más importantes que preocuparse por tus sentimientos. Capricornio en las buenas es muy bueno, pero en las malas es uno de los peores... Si realmente querés evitar que te rompan el corazón, debes evitar salir con un Capricornio, quedás avisado. Es de esos que juega con tu corazón a su antojo. Juega con él como un gato juega con un ratón, arañándote con sus zarpas e intentándote cazar. Pero ojo, no todos los Capricornio son así, hay algunos que maduran, se dan cuenta de que tienen un lado un poco oscuro y saben cuidarlo para no hacer daño a los demás. Pero hay otros Capricornio que puede llevarles años y años cambiar de mentalidad dado a que son personas MUY tercas.





3. Aries





Aries no es tan bueno como todo el mundo piensa. Y cuando se propone hacer daño, puede ser uno de los mejores en ese ?deporte'. Aries golpeará tu corazón tan fuertemente como un boxeador golpea su saco de boxeo. Sin preocupación ninguna y sin mirar si hay alguien sufriendo. Y simplemente lo hace porque puede, sin ningún motivo aparente. Pero la culpa es tuya también, Aries siempre es una persona bastante clara desde el principio y es posible que ya te haya dejado claro cuales eran sus intenciones. A lo mejor hace daño porque eres una persona bastante vulnerable que bajó la guardia demasiado rápido, y con Aries no hay que bajar la guardia hasta que estés totalmente seguro de que puedes confiar en él. Incluso en ese momento, tenés que mantener la atención y tener cuidado porque con Aries nunca se sabe lo que va a pasar.