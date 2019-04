Alivio en Semana Santa: 5 tips para descansar de los mensajes de WhatsApp

Aunque la solución radical sería desinstalar directamente el WhatsApp el jueves por la mañana y volver a instalarlo el domingo por la noche, lo cierto es que son pocos los que se pueden dar el lujo de borrarse así del mapa. Atentos a la necesidad de desconectarnos un poco, te acercamos cinco consejos para que te molesten lo menos posible en Semana Santa.

Clavá el visto, sin que nadie se de cuenta

La forma más sencilla de evitar los reclamos por los mensajes no contestados es desactivar la función que muestra "los vistos". De esta forma, quien te escriba no va a poder saber si leíste o no su mensaje. Para lograrlo tenés que ir a "ajustes", "cuenta", "privacidad" y "confirmación de lectura". Una vez deshabilitada la opción, sabé que no vas a poder chequear si los otros leyeron tus mensajes. Pero, después de todo, la idea es descansar, ¿no?

Archivá todo y relajate

Algunas veces, basta con abrir la aplicación para ver la bandeja de entrada y recordar que alguna conversación quedó inconclusa. ¿Cómo hacer para patear un poco más la situación? Archivá el chat y olvidate. Lo único que tenés que hacer es apretar el chat que querés mandar al olvido, al hacerlo sobre el margen superior te va a aparecer la opción de "archivar chat". ¿El dato? No borra la conversación, ni le avisa al otro que lo sacaste de tu bandeja de entrada.

Escapale al control ajeno

Lo mejor para evitar los reclamos es no permitirle a nadie que pueda ver cuándo fue la última vez que estuviste activo en WhatsApp . Los pasos a seguir son súper simples. Sólo tenés que ir a "Ajustes", "Cuenta", "Privacidad" y, desde ahí, desactivar la función "Hora de última vez".

Que nada ni nadie interrumpa tu tranquilidad

Como el objetivo es aprovechar estos días para desconectar un poco la cabeza, ¿por qué no empezar por desconectar el sonido de las notificaciones del celular? Para hacerlo en WhatsApp, tenés que ir a "Configuración", "Notificaciones" y ahí le das "off" a la que quieras.

Despedite de los grupos, al menos por unos días

En sintonía con el tip anterior, la última recomendación es evitar que los constantes mensajes que llegan a los grupos te perturben. No es necesario que silencies todas las notificaciones si no querés, pero silenciar los grupos suele ser una postura intermedia aliviadora

Fuente: Bigbangnews