Aleluya: No podrán agregarte a grupos de WhatsApp si no lo deseas

En primer lugar, Whatsapp ha anunciado de forma oficial que desde ya los grupos incluirán debajo del nombre del grupo un espacio para que se pueda "escribir el tema, las normas, o cualquier otra nota importante del grupo".





Al unirte a un grupo esta información aparecerá en la parte superior del chat. Los administradores ahora tendrán más control sobre el grupo, ya que podrán "restringir quién puede cambiar el nombre, ícono y descripción del grupo", además de "eliminar permisos de otros participantes". Además, "los creadores de los grupos ya no podrán ser eliminados del grupo que ellos comenzaron", informa la compañía.





Pero también ganan poder los usuarios, puesto que "Whatsapp ha añadido más protección para que no te puedan añadir repetidamente a grupos de los que te has salido". También será más fácil localizar los mensajes que te afectan en particular.





"Cuando hayas estado un tiempo sin abrir el chat de grupo, toca el nuevo botón @ en la esquina inferior derecha para ver rápidamente los mensajes en los que te mencionaron o respondieron", dice la compañía.





Fuente: elsol