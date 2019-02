Alarma climática: en Rusia está cayendo nieve negra y tóxica

Nieva negra (2).jpg Nieva negra (3).jpg

La región experimentó otra tragedia en 2007 cuando 107 personas murieron a causa de una explosión en la mina de carbón Ulyanovskaya.

La nevada negra es el resultado de los pozos de carbón abiertos en la Cuenca de Kuznetsk, que alberga a 2,6 millones de personas y se encuentra en una de las reservas de carbón más grandes del mundo que abarca 26,000 kilómetros cuadrados.Los residentes de las ciudades de Prokopyevsk, Kiselyovsk y Leninsk-Kuznetsky han estado publicando imágenes surrealistas de montículos de nieve negra, árboles y carámbanos en las redes sociales."No hay sistemas de limpieza, todos los residuos, el polvo, la suciedad y el carbón se quedan en el área", comentó un residente, según el Siberian Times. "Nuestros hijos y nosotros lo estamos respirando. Es una pesadilla"."El futuro de nuestros hijos es aterrador", dijo otro, según informes.Anatoly Volkov, director general de la fábrica de carbón Prokopyevskaya, le dijo a la televisión local que era probable que uno de los "escudos" (una cubierta usada para contener el polvo) haya fallado. Los fiscales de la región supuestamente están investigando la causa.Los pozos de carbón al aire libre de Kuzbass son un riesgo para la salud, informó el CBS News el lunes, y la región fue llamada "el corazón del carbón de Rusia" en un informe de 2015 por el grupo de defensa ambiental ruso Ecodefense. Según Ecodefense, Kuzbass sustentaba a 120 instalaciones mineras y 52 plantas de enriquecimiento en ese momento. El noventa por ciento del carbón exportado a Gran Bretaña en 2017 se originó en Kuzbass, dijo The Guardian el viernes."Es más difícil encontrar nieve blanca que nieve negra durante el invierno", le dijo a The Guardian Vladimir Slivyak de Ecodefense. "Hay mucho polvo de carbón en el aire todo el tiempo. Simplemente se hace visible cuando nieva. No se ve durante el año, pero ahí está".Los metales pesados y la sílice que contiene el polvo de carbón pueden provocar asma e inflamación, y han sido vinculados con el cáncer de pulmón, derrames cerebrales y enfermedades respiratorias y cardíacas.Ecodefense descubrió que Kuzbass tiene tasas anormalmente altas de tuberculosis, parálisis cerebral y ciertos tipos de cáncer en comparación con otras partes de Rusia. La esperanza de vida en la región también es de 3 a 4 años más corta que el promedio del país, según el grupo.