¡Agarrate! A estos tres signos los espera un fin de semana con peleas

Aries: Es un signo muy vulnerable. Por razones laborales anda de mal humor y no logra ver las cosa como son. Un mensaje mal leído puede generar un conflicto y peleas con su pareja. Son intensos, siempre buscan más cosas en la vida y en sus parejas. Necesitan salir de la zona de confort que la rutina ha generado.



Géminis: Vivirán un fin de semana candente, con su pareja. El motivo: una promesa incumplida. El tema está relacionado con una actividad para salir de la rutina porque no le gusta para nada la monotonía. Lo importante es que luego de las peleas la sorpresa será mucho mejor.



Acuario: Las cosas no saldrán como quieren porque saldrá una actividad importante de su pareja y les pedirán que los acompañen. Pondrán tantos peros que los reclamos saldrán a la luz. Están en una búsqueda constante de una persona que las comprenda y cuando esto no pasa, es cuando buscan en otras partes.





Fuente: losandes