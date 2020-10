Una aerolínea regalará 21 mil pasajes de avión a profesores y maestros

Con el estrés adicional de enseñar durante una pandemia, ya sea en persona o virtualmente, los maestros definitivamente merecen algo de relajación ahora más que nunca, y Qatar Airways quiere ayudar. En honor al Día Mundial de los Docentes (5 de octubre), la Qatar Airways está regalando 21.000 boletos de ida y vuelta a docentes de todo el mundo.

La promoción abrió a las 4 a.m. del 5 de octubre y cerrará a las 3:59 a.m. del 8 de octubre (hora de Doha). Para tener la oportunidad de ganar, los profesores pueden registrarse enviando un formulario en el sitio web oficial de la promoción. Los profesionales de la educación de los más de 75 países donde opera Qatar Airways son elegibles para los boletos. Para garantizar que el proceso de solicitud sea justo y transparente, cada país recibirá una asignación diaria de boletos, escalonada durante los próximos tres días. La asignación diaria se dará a conocer a las 4 a.m., hora de Doha, durante todo el período de campaña.

Los maestros que se registren con éxito recibirán un boleto de ida y vuelta en clase económica a cualquiera de los 90 destinos de Qatar Airways en todo el mundo. También recibirán un cupón por el 50% de descuento en un boleto de regreso futuro que pueden usar para ellos mismos, un miembro de la familia o un amigo. Tanto el boleto como el cupón son válidos para viajar desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2021.

“En Qatar Airways estamos increíblemente agradecidos por el compromiso y el arduo trabajo de los profesionales de la enseñanza de todo el mundo que continúan educando a nuestros jóvenes en estos tiempos de incertidumbre”, dijo Akbar Al Baker, director ejecutivo del grupo Qatar Airways, en un comunicado de prensa . “Sabemos que no ha sido una tarea fácil, pero los profesores han sido increíblemente ingeniosos y han recurrido al aprendizaje en línea y otros métodos”.

Si quieres pedir tus boletos haz click aquí.

Esta oferta es válida solo en vuelos operados por Qatar Airways, y se espera que los ganadores de los boletos paguen las tasas de aeropuerto. Los profesores que se registren con éxito para obtener un boleto seguirán siendo elegibles para las nuevas políticas de reserva flexible de la aerolínea. Los boletos emitidos desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2020 son válidos por dos años con cambios de fecha ilimitados y la opción de canjearlos por un vale de viaje con un valor adicional del 10%.

Fuente: intriper