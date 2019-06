Adiós a la Wii: en noviembre saldrá el último juego de la histórica consola

Trece años después de su lanzamiento, la Nintendo Wii tendrá su último juego en noviembre próximo y será el Just Dance 2020.





Alain Corre de la empresa diseñadora de software, Ubisoft, señaló que el título de baile será el último juego que tendrá la consola que fue lanzada en noviembre de 2006. "Somos el último juego de Wii, y estamos contentos de ello", mencionó.





El Nintendo Wii revolucionó el mundo de las consolas con su salida gracias a su innovador control inalámbrico que le permitió superar en ventas a sus rivales más encumbrados: Playstation y XBox.





La consola viene en decadencia desde hace varios años, más precisamente de 2011, cuando la empresa japonesa probó sin suerte la Wii U. Luego, en 2013, dejó de fabricarse la Wii tradicional, y a partir de ese momentos comenzaron a desarrollarse menos juegos, hasta que en noviembre se lance el último.





Cabe mencionar que Just Dance 2020 llegará a Ps4, Xbox One, Nintendo Switch y Wii, quedando completamente excluida la Wii U, aunque dado el escaso éxito que tuvo la consola no resulta del todo extraño.