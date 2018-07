Adelgazó, se operó y ahora la confunden con Pamela Anderson

Natalie King, una ciudadana británica, se sentía demasiado insegura con su figura y un día decidió que su gusto por Barbie y Pamela Anderson debían convertirse en su inspiración para conseguir un cambio radical.





King, de 49 años, llegó a pesar 165 kilos, por lo que optó por someterse un estricto régimen alimenticio y pasar por el quirófano. Esto último le costó nada más y nada menos que 10 mil dólares.





"Aumenté de peso sin darme cuenta, pero creo que estaba viviendo una vida feliz y contenida, y simplemente se apoderó de mí; Comí muchos platos para llevar y pasteles", contó King.





Natalie pensó que tenía que hacer algo por su salud, por lo que logró perder 90 kilos a base de ejercicios y dieta. Sin embargo, ella quería ir más allá.





En entrevista para Dailymail, Natalie dijo que siempre había admirado la apariencia de Barbie y de Pamela Anderson, por lo que una vez que perdió peso no dudó en invertir sus ahorros en cirugía estética para poder parecerse a sus "musas".





Así, gastó casi 6 mil dólares en un aumento de busto y 4 mil dólares en un aumento de labios y pómulos. Además, cambió por completo su color de cabello y adoptó otro estilo de vestimenta.





"Odiaba la forma en que veía antes de someterme a una cirugía plástica y no salía de la casa, pero ahora me encanta salir lo más posible", confesó.





Su nueva apariencia ha hecho que muchos la confundan en la calle con la actriz de Baywatch y King asegura sentirse mejor ahora.

Adelgazó y confunden con pamela anderson (2).jpg Adelgazó y confunden con pamela anderson (3).jpg



"Recibo atención de mucha gente que dice que me parezco a Pamela Anderson. Me llaman cuando salgo; algunas personas simplemente me dicen que me parezco a ella, sobre todo cuando salgo completamente de negro", confesó Natalie a Dailymail.