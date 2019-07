Aconsejan usar este remedio casero para combatir las arrugas

Conforme pasan los años las necesidades de nuestra piel cambian, saberla cuidar es la clave para evitar a toda costa los primeros signos de envejecimiento como: las arrugas prematuras, manchas o los poros abiertos y bien marcados, pero ¿cómo saber desde qué edad prestarle más atención al rostro?





Los dermatólogos recomiendan que desde los 20 debemos tener una rutina especial que implique limpieza, hidratación, protección solar y exfoliación.





Pero no sólo la edad tiene que ver con que se acelere el envejecimiento, también lo hacen nuestros hábitos como el tabaquismo ya que los productos químicos y la nicotina que contiene el cigarro son los responsables de que los radicales libres se multipliquen rápidamente en la piel, estos atacan directamente al colágeno y elastina, es decir, le roban la firmeza a nuestra piel y además aumentan las líneas de expresión.





Factores que aceleran el envejecimiento en la piel:





La falta de hidratación



No hacer ejercicio



Exponernos mucho tiempo al sol sin protección



Estrés





Una vez que cambies un poco tus hábitos alimenticios prepara este suero casero para que los cambios en tu rostro se noten más rápidamente porque recuerda que para tener un cutis sano y hermoso primero debemos estar sanas por dentro.





Suero facial casero para combatir las arrugas prematuras

Necesitarás: Una onza de aceite de jojoba o almendras, dos gotas de aceite de esencia de sándalo, dos gotas de aceite de esencia de lavanda, dos gotas de aceite de esencia de rosas, dos gotas de aceite de esencia de geranio.





Para prepararlo: Vierte todos los ingredientes en un gotero y agita hasta que se mezclen muy bien.





Una vez que tengas listo tu suero refrigéralo para que se conserven mejor las propiedades de los aceites y por la noche rocía (una vez que hayas limpiado tu rostro) aplica unas gotas del suero facial en las yemas de tus dedos y aplícalo a toquecitos en tu cara, pero concéntralo más en las líneas de expresión y manchas, una vez que tu piel absorba el producto puedes utilizar tu crema humectante de noche y a dormir.





Esto no es un producto mágico, ni vas a despertar como cuando tenías 20 años, pero si lo haces diario antes de dormir notarás que tu rostro amanece suave y humectado, pero lo más importante es que en dos meses tu piel va tomando otro semblante. A mí me gusta alternarlo con el Anti Aging Serum Suero Antiarrugas con Ácido Hialurónico y es una maravilla, ¡me ha quitado esos signos de rostro cansado! No lo suelto para nada, aquí te dejo el link por si quieres conseguirlo, ¡a mí me encanta!