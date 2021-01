Aceleración de la Tierra: el 2021 tendrá los días más cortos en décadas

Según Time and Date, una web sobre recursos para medir el tiempo y las zonas horarias, 2021 también traerá días "breves" y será incluso más "corto" que 2020. Durará en total 35,40 milisegundos menos.

¿A qué se debe esta aparente aceleración de la Tierra? ¿Significa que a partir de ahora girará cada vez más rápido?

La duración de los días en la Tierra es igual a la duración del movimiento de rotación, o la vuelta que el planeta da sobre su propio eje. Un día terrestre o un periodo de rotación deben tardar en teoría 86.400 segundos, que son los segundos que hay en 1440 minutos o en 24 horas.

"Hay algunos días en los que la Tierra es precisa", dice Graham Jones, astrofísico de Time and Date, a BBC Mundo. "Pero esta medida siempre varía algunos milisegundos. Es decir, algunas veces el día dura un milisegundo más o uno menos".

Hasta 2020, el día más "corto" del que se tenía registro había ocurrido el 5 de julio de 2005, que duró 1,0516 milisegundos menos. Pero 2020 registró 28 días aún más cortos que aquel día más "breve" de 2005.

El más corto de todos los días "breves" de 2020 fue el 19 de julio y duró 1,4602 milisegundos menos que los 86.400 segundos oficiales, según un recuento de Time and Date elaborado con las mediciones del IERS. Como resultado, todo el año 2020 duró 1,28 milisegundos menos de lo que debió durar.

Según cálculos de Time and Date, se espera que 2021 sea "corto" también. En promedio, los días durarán 0,10 milisegundos menos que los 86.400 segundos que deberían durar y el año en total será exactamente unos 35,40 milisegundos más corto.

"Se prevé que 2021 sea el más corto en décadas. La última vez que la duración promedio de todos los días en un año completo fue de menos de 86.400 segundos fue en 1937", dicen desde Time and Date.

Cabe aclarar que estos resultados de la duración del año se obtienen sumando todos los tiempos de rotación de la Tierra durante 365 días, o 366 si es bisiesto.

Pero la duración del año no depende de la rotación, sino de la traslación de la Tierra, es decir, de su órbita alrededor del Sol. Este movimiento "es más estable en comparación con la rotación", dice Christian Bizouard, del Observatorio de París del Centro de Orientación de la Tierra del IERS.

¿Cuánto durará el aceleramiento?

Si miramos hacia atrás, hay periodos en los que la Tierra se acelera y periodos en los que se desacelera. "Creemos que esto ha venido pasando durante millones de años. Pero con variaciones muy pequeñas", dice Jones a BBC Mundo.

La tendencia de aceleración que vemos actualmente empezó en la década de 1990, dice Bizouard, del IERS. "Después de una interrupción en 2004, con una pequeña desaceleración, la aceleración se ha restableció en 2016", detalla.

"Esta tendencia continuará por al menos un año, ya que la fase de aceleración más corta observada hasta ahora ha durado un período de al menos seis o siete años", pronostica el experto del IERS.

Jones, de Time and Date, coincide con que este aceleramiento continuará en 2021, aunque tampoco sabe con exactitud cuánto durará. "En algún momento, las cosas volverán a desacelerarse otra vez", dice.

¿A qué se debe que la Tierra se "apure"?

"A escalas temporales de décadas (de entre 10 y 100 años), la duración de los días presenta variaciones irregulares", dice Bizouard a BBC Mundo.

Los científicos coinciden en que estos cambios se producen por la interacción de factores como la actividad del núcleo fundido del planeta o el movimiento de los océanos y de la atmósfera, según explican Jones y Bizouard.

Pero en realidad el origen de estas variaciones no se entiende, dice Bizouard.

Jones reconoce también que los expertos no saben "exactamente por qué la Tierra se acelera o se desacelera durante largos periodos de tiempo". Pero, en general, "es sorprendente lo precisa que es la Tierra como 'cronómetro'", pues "solo se pierde unos milisegundos".

¿Qué pasa si la Tierra se retrasara o adelantara más?

Aunque sean pequeños, los cambios en los tiempos de la Tierra pueden acumularse a lo largo de los años y causar que nuestros relojes se adelanten o retrasen un segundo.

Para solucionar el desajuste, los científicos usan desde 1973 el llamado "segundo intercalar", que puede ser positivo o negativo. Es decir, este segundo puede sumarse a nuestros relojes cuando la Tierra se retrasa, o puede quitarse cuando el planeta acaba sus rotaciones en menos tiempo de lo normal. Desde 1973, el IERS ha añadido 27 segundos intercalares a la hora oficial de los relojes de la Tierra.

"Si los días más cortos continúan, en algún momento podríamos necesitar un segundo intercalar negativo, es decir, quitar un segundo de nuestros relojes para que se ajuste a la rotación más rápida de la Tierra", dice Jones.

"Pero podremos o no necesitarlo. No sabemos si va a pasar porque no sabemos cuánto va durar esta tendencia o si va a durar", agrega.