¿Aburrido de Netflix?: estos son los mejores sitios para ver películas gratis

Por eso, es razonable buscar otras opciones cuando no se puede encontrar nada interesante.







Sin embargo, esa búsqueda puede resultar confusa, porque existen un sinfín de sitios que, supuestamente, ofrecen versiones de alta calidad de las últimas películas.







Pero la mayoría no son fiables, ni tampoco legales.







Por eso, en Digital Trends en Español han creado una lista de los mejores sitios para ver películas gratis online, sin infringir ninguna ley, ni poniendo en peligro la seguridad de tu computadora.





Películas





YouTube es el servicio de videos más grande online y, probablemente, ya utilices el sitio para ver videos divertidos o para tus canciones favoritas.







Pero YouTube también tiene una considerable colección de películas de larga duración gratis.







Además, hay miles de películas en el sitio que no aparecerán a menos que las busques directamente.







Si estás buscando una película en particular, especialmente una más antigua, vale la pena realizar una búsqueda rápida en YouTube para ver si alguien la ha publicado.







Debemos mencionar que éstas no siempre son cargadas por los titulares de los derechos de la película, y muchas de ellas están divididas en episodios y listas de reproducción.







Aunque, la verdad, encontrar películas gratis en YouTube es cada vez más difícil, ya que cuenta ahora con servicios como YouTube Red y YouTube Live.

YouTube, seguramente, es el sitio más grande de videos, pero Vimeo es probablemente el mejor.







El sitio tiene un diseño limpio que carece de anuncios y los beneficios de una comunidad de usuarios activa que se considera más profesional y constructiva que la de YouTube.







De esta comunidad, emerge una gran cantidad de excelentes cortos originales y largometrajes.







Vimeo también tiene una sección bajo demanda, en la que los usuarios pueden comprar películas completas y programas de televisión.







La mayoría son independientes, pero algunas ofertas también son producidas por los principales estudios.







De cualquier manera, Vimeo es un gran lugar para encontrar películas gratuitas de alta calidad.

Aunque puede que no sea un servicio tan conocido como los anteriores, Pluto TV es digno de mención. No solo cuenta con películas "on demand", sino que también se trata de un servicio de transmisión de televisión en vivo totalmente gratuito, que aloja contenidos seleccionados de toda la Web.







Si bien los canales varían, están enfocados en las películas, y Pluto TV cuenta con nueve canales de películas en vivo.







Hay dos canales de películas de uso general, y el resto se centra en categorías específicas. Por lo general, ofrece bastante variedad.

Tubi es muy similar a Crackle, con películas y episodios de TV gratuitos disponibles.







Es muy probable que puedas ver Tubi sin importar el dispositivo que uses, ya que está disponible en Android, iOS, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV, PlayStation 4, Xbox One, y vía web.







Al igual que con la gran mayoría de los servicios en esta lista, deberás ver algunos comerciales o anuncios, pero eso es lo que mantiene el servicio gratuito.

Películas independientes y documentales





Snagfilms es un sitio de videos "on demand" o bajo demanda, que exhibe una selección de películas que no se pueden encontrar en ningún otro lado.







Fundado en 2008, el sitio ha acumulado alrededor de 10,000 documentales independientes y películas narrativas.







Además, los fundadores han trabajado para establecer docenas de asociaciones y hay muchos dispositivos de transmisión diferentes que admiten SnagFilms.







El servicio actualmente está disponible como una aplicación gratuita para iOS y Android, pero también es compatible con varios dispositivos Roku, Kindle, y una gran cantidad de otros dispositivos de transmisión.

Kanopy no solo es de uso gratuito, sino también completamente libre de anuncios.







Sin embargo, hay una especie de trampa: para registrarte para ver películas a través de Kanopy, necesitarás una tarjeta de una biblioteca local, o library card.







Originalmente fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa, Kanopy ahora ofrece una fuente de más de 30,000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas.





Existe un gran enfoque en documentales independientes, pero encontrarás todo tipo de películas disponibles.

Si te gustan los documentales, Top Documentary Films es, sin lugar a dudas, el mejor sitio. No todas las selecciones son de larga duración, pero un buen documental no tiene por qué ser largo; algunos de los mejores están por debajo de los 60 minutos.







Con una biblioteca de más de 3,000 películas, el sitio tiene un diseño simple y directo, y clasifica todos los films según el tema, lo que hace que sea muy fácil encontrar lo que te interesa.

Películas clásicas





Archive.org



Open Culture





El sitio ofrece cientos de clases online gratuitas en las que puedes inscribirte, miles de libros electrónicos gratuitos para leer, y horas de conferencias de destacadas personalidades. También ofrece muchas películas gratis.







Aquí encontrarás de todo, desde proyectos dirigidos por Hitchcock, hasta películas del Oeste, y films en blanco y negro.







El sitio incluso alberga algunos de los primeros cortos de directores como Quentin Tarantino y Stanley Kubrick. Open Culture puede ser difícil de navegar, pero con más de 1,000 películas gratuitas disponibles, definitivamente vale la pena el trabajo.

Si el nombre de Big Five Glories parece un poco cursi, es porque la gente detrás del proyecto pasó su tiempo compilando cientos de películas gratuitas de los años 20 a los 50, época también conocida como la "Edad de Oro" de Hollywood.







Esta plataforma es perfecta si tu idea de un fin de semana divertido se trata de dar marcha atrás en el tiempo para disfrutar de varias películas clásicas.

Retrovision es otro sitio de dominio público que presenta cientos de películas clásicas de diferentes épocas.







La palabra "clásica" podría estar pendiente a interpretación, puesto que incluso hay algunas películas aquí que se produjeron tan recientemente como el año pasado.







Además, no todas las películas son de alta calidad, pero Retrovision es un sitio bien diseñado que permite a los usuarios filtrar según el género.







No se limita a largometraje, ya que también hay una sólida colección de programas de televisión clásicos para elegir.

El sitio web de Shocker Internet Drive-In parece que fue hecho en los años 90, pero es un gran recurso.







El sitio se actualiza semanalmente con clásicos de terror "destacados", que luego están disponibles para su descarga gratuita.







La plataforma es una pequeña exposición divertida hacia el pasado, con exhibiciones semanales enmarcadas en un estilo clásico.







Los usuarios también pueden comprar copias en DVD de cualquier película por solo $3 dólares.

Crackle es propiedad de Sony, por lo que presenta una sólida biblioteca de películas y programas de televisión de Sony Pictures Entertainment. En la colección, encontrarás una buena cantidad de éxitos taquilleros, junto con una generosa cantidad peliculas genéricas. Hay una biblioteca diversa de opciones gratuitas. Crackle es un gran recurso, aunque las constantes interrupciones de los anuncios publicitarios pueden aburrirte bastante rápido.Tubi tiene más de 200 socios, incluyendo a Shout Factory, que ofrece de todo. Si está utilizando este servicio para complementar Netflix en lugar de reemplazarlo, la sección "No en Netflix" te ayudará a encontrar películas nuevas e interesantes para ver.Seguramente, querrás ver las películas recién lanzadas y, si bien no hay nada de malo en eso, no deberías ignorar todas las excelentes películas antiguas que ofrece Internet. Archive.org presenta un verdadero tesoro de viejas películas de las que probablemente nunca hayas oído hablar, así como un puñado que tal vez reconocerás.yahoo