Los abuelos que son furor por modelar la ropa que nadie reclama en su lavandería

Las prendas que llevan mucho tiempo esperando por sus dueños son utilizadas por una simpática pareja que ya acumula cientos de miles de seguidores con un look hipster

"Nunca hubiera pensado a mi edad que tanta gente quisiera ver fotos mías". Quien es habla es Hsu Hsiu-e, una mujer de 84 años que se ha convertido junto a su marido Chang Wan-ji, de 83 años, en la nueva revelación de las redes sociales. La razón: los modelos que lucen ellos mismos con ropa olvidada en su lavandería en Taiwán.

Durante 70 años, ella y su esposo han estado lavando silenciosamente la ropa de las personas en el distrito de Houli, ciudad de Taichung, en el centro de Taiwán. Décadas en las que fueron acumulando la ropa olvidada, la que nadie venía a recoger. Hasta que un buen día a esta pareja de abuelos se les ocurrió utilizar esa ropa para crear sus propios estilismos.

Fue su nieto Reef Chang quien los convenció para que se divirtieran modelando la ropa abandonada y publicando las fotos en Instagram. Y para su sorpresa, sus publicaciones se han convertido en un gran éxito. Hasta ahora su cuenta WantShowAsYoung tiene 130.000 seguidores de todo el mundo.

Abuelos modelos

Su nieto nunca pensó ni quiso que sus abuelos publicaran sus modelos para hacerles famosos, simplemente quería que no se aburrieran. "Su negocio no siempre les mantiene ocupados. Se quedaban dormidos en la tienda y sus espíritus no estaban altos. Así que pensé que, dado que nuestra familia tiene estas ropas, puedo recordarles a las personas que recojan sus ropas y recordarles a mis abuelos que su vida puede seguir siendo genial incluso en la vejez ", declaró a la BBC.

Asi, con el consejo de amigos, ayudó a sus abuelos a mezclar y combinar camisas, pantalones cortos, blusas y faldas, y complementó con carteras prestadas, sombreros y gafas de sol. Después tomó fotos como si de modelos de revistas se tratara posando frente a lavadoras y secadoras de su lavandería.